Рада зробила крок до захисту культурних цінностей на окупованих територіях
Верховна Рада взяла за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження культурних цінностей на окупованих територіях.
Законопроєкт №2187 у першому читанні підтримали 240 народних депутатів.
Згідно з пояснювальною запискою, у разі ухвалення буде внесено зміни до законів "Про культуру", "Про музеї та музейну справу" в частині призначення керівників закладів культури, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополь.
Також передбачається, що на час окупації Донбасу й Криму, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, визначає "головного зберігача музейних предметів та музейних колекцій, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, шляхом прийняття рішення про передачу на постійне або тимчасове зберігання"..
Ініціатор законопроекту Олександр Ткаченко сказав, що законопроєкт, зокрема, спрямований на захист скіфського золота та інших культурних цінностей від зазіхань Росії.
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)» #ЗП2187 ухвалено за основу ▶️https://t.co/UPkkZgMIBA pic.twitter.com/7lWei7RI3V— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) October 30, 2019
Знати більше: Скіфське золото з Амстердаму повернеться в Україну - Мінкульт
Передісторія:
- На початку лютого 2014 року, ще до анексії Криму Росією, експонати з 4 кримських та київського музеїв були представлені на виставці "Крим: золото і секрети Чорного моря" в археологічному музеї Пірсона Амстердамського університету.
- У березні 2014 року МЗС України передало ноту нідерландським колегам із проханням гарантувати повернення в Україну експонатів із кримських музеїв, які перебували на виставці "Крим: золото і таємниці Чорного моря" в Амстердамі.
- У червні 2014 року МЗС Нідерландів визнало музейні експонати державною власністю України, пообіцявши повернути їх до вересня.
- МЗС Росії і працівники кримських музеїв наполягали на поверненні експонатів на півострів, незважаючи на анексію Криму Росією.
- У серпні 2014 року Міністерство культури запевняло, що всі 2111 предметів із колекції виставки "Крим: золото і таємниці Чорного моря" в музеї Алларда Пірсона (Амстердам) будуть повернені в Україну того ж року.
- Однак скіфське золото досі залишається у Нідерландах, адже тривають суди за нього. Поки триває судова тяганина, "скіфське золото" зберігається в музеї Алларда Пірсона.
- Наприкінці 2016 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на музейні експонати виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі", а також направив документи в Інтерпол для їх розшуку. Окупанти заявили, що це нічого не важить.
- 14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото, яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї. Україна мала компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.
- Однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.
- 16 липня 2019 року Апеляційний суд Амстердама ухвалив попереднє рішення у справі про "скіфське золото", заявивши, що потребує додаткової інформації від сторін.
- У вересні Міністерство юстиції України заявило про упередженість головуючого судді, який розглядає справу про "скіфське золото", й попросило його відводу.
powered by lun.ua