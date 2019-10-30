Рада зробила крок до захисту культурних цінностей на окупованих територіях

Верховна Рада взяла за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження культурних цінностей на окупованих територіях.

Законопроєкт №2187 у першому читанні підтримали 240 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, у разі ухвалення буде внесено зміни до законів "Про культуру", "Про музеї та музейну справу" в частині призначення керівників закладів культури, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополь.

Також передбачається, що на час окупації Донбасу й Криму, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, визначає "головного зберігача музейних предметів та музейних колекцій, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, шляхом прийняття рішення про передачу на постійне або тимчасове зберігання"..

Ініціатор законопроекту Олександр Ткаченко сказав, що законопроєкт, зокрема, спрямований на захист скіфського золота та інших культурних цінностей від зазіхань Росії.

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)» #ЗП2187 ухвалено за основу ▶️https://t.co/UPkkZgMIBA pic.twitter.com/7lWei7RI3V — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) October 30, 2019

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