Рада сделала шаг к защите культурных ценностей на оккупированных территориях
Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения культурных ценностей на оккупированных территориях.
Законопроект №2187 в первом чтении поддержали 240 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, в случае принятия будут внесены изменения в законы "О культуре", "О музеях и музейном деле" в части назначения руководителей учреждений культуры, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и город Севастополь.
Также предполагается, что во время оккупации Донбасса и Крыма, центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, определяет "главного хранителя музейных предметов и музейных коллекций, являющихся собственностью и принадлежат к государственной части Музейного фонда Украины, путем принятия решения о передаче на постоянное или временное хранение".
Инициатор законопроекта Александр Ткаченко ("Слуга народа") сказал, что законопроект, в частности, направлен на защиту скифского золота и других культурных ценностей от посягательств России.
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)» #ЗП2187 ухвалено за основу ▶️https://t.co/UPkkZgMIBA pic.twitter.com/7lWei7RI3V— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) October 30, 2019
powered by lun.ua