Рада сделала шаг к защите культурных ценностей на оккупированных территориях

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Среда, 30 октября 2019, 12:48

Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения культурных ценностей на оккупированных территориях.

Законопроект №2187 в первом чтении поддержали 240 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, в случае принятия будут внесены изменения в законы "О культуре", "О музеях и музейном деле" в части назначения руководителей учреждений культуры, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и город Севастополь.

Также предполагается, что во время оккупации Донбасса и Крыма, центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, определяет "главного хранителя музейных предметов и музейных коллекций, являющихся собственностью и принадлежат к государственной части Музейного фонда Украины, путем принятия решения о передаче на постоянное или временное хранение".

Инициатор законопроекта Александр Ткаченко ("Слуга народа") сказал, что законопроект, в частности, направлен на защиту скифского золота и других культурных ценностей от посягательств России.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная Рада Крым Донбасс культура оккупация


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