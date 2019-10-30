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Рада сделала шаг к защите культурных ценностей на оккупированных территориях

Среда, 30 октября 2019, 11:48

Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения культурных ценностей на оккупированных территориях.

Законопроект №2187 в первом чтении поддержали 240 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, в случае принятия будут внесены изменения в законы "О культуре", "О музеях и музейном деле" в части назначения руководителей учреждений культуры, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и город Севастополь.

Также предполагается, что во время оккупации Донбасса и Крыма, центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, определяет "главного хранителя музейных предметов и музейных коллекций, являющихся собственностью и принадлежат к государственной части Музейного фонда Украины, путем принятия решения о передаче на постоянное или временное хранение".

Инициатор законопроекта Александр Ткаченко ("Слуга народа") сказал, что законопроект, в частности, направлен на защиту скифского золота и других культурных ценностей от посягательств России.

Знать больше: Скифское золото из Амстердама вернется в Украину – Минкульт

Предыстория:

  • В начале февраля 2014 года, еще до аннексии Крыма Россией, экспонаты из 4 крымских и киевского музеев были представлены на выставке "Крым: золото и секреты Черного моря" в археологическом музее Пирсона Амстердамского университета.
  • В марте 2014 года МИД Украины передал ноту нидерландским коллегам с просьбой гарантировать возврат в Украину экспонатов из крымских музеев, находящихся на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме.
  • В июне 2014 года МИД Нидерландов признал музейные экспонаты государственной собственностью Украины, пообещав вернуть их до сентября.
  • МИД России и работники крымских музеев настаивали на возвращении экспонатов на полуостров, несмотря на аннексию Крыма Россией.
  • В августе 2014 года Министерство культуры утверждало, что все 2111 предметов из коллекции выставки "Крым: золото и тайны Черного моря" в музее Аллард Пирсон (Амстердам) будут возвращены в Украину в том же году.
  • Однако скифское золото до сих пор остается в Нидерландах, так как продолжаются суды по нему. Пока идет судебная тяжба, "скифское золото" хранится в музее Аллард Пирсон.
  • В конце 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым – золотой остров в Черном море", а также направил документы в Интерпол для их розыска. Оккупанты заявили, что это ничего не значит.
  • 14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть в Украину скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее. Украина должна была компенсировать издержки на хранение коллекции музея Аллард Пирсон в Амстердаме.
  • Однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.
  • 16 июля 2019 года Апелляционный суд Амстердама принял предварительное решение по делу о "скифском золоте", заявив, что ему нужна дополнительная информация от сторон.
  • В сентябре Министерство юстиции Украины заявило о предвзятости судьи, который рассматривает дело о "скифское золото", и попросило его отвода.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная РадаКрымДонбасскультураоккупация
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