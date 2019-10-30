Викид радіації: в Києві ліквідували 2 джерела випромінювання

У столиці ліквідували два осередки радіаційного випромінювання у приміщені Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Джерело: пресслужба ЦГО імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Проведено вилучення двох підозрілих предметів з ознаками джерел іонізуючого випромінювання, які поміщені у захисний контейнер та транспортовані спецавтомобілем у визначене місце.

Після закінчення робіт проведено дозиметричне обстеження приміщень лабораторного корпусу та прилеглої території; перевищень допустимих рівнів ПЕД та щільності потоку бета-випромінювання не зафіксовано.

Загрози персоналу обсерваторії та навколишньому середовищу немає".

Деталі: 24-25 жовтня співробітники обсерваторії виявили перевищення рівня радіації на рівні 500-600 мкР/год, а 29 жовтня фахівці запевнили, що джерел випромінювання два і знаходяться вони в межах обсерваторії.

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