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Выброс радиации: в Киеве ликвидировали 2 источника излучения

Среда, 30 октября 2019, 14:28

В столице ликвидировали два очага радиационного излучения в помещении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Источник: пресс-служба ЦГО имени Бориса Срезневского

Дословно: "Проведено изъятие двух подозрительных предметов с признаками источников ионизирующего излучения, которые помещены в защитный контейнер и транспортированы спецавтомобилем в определенное место.

После окончания работ проведено дозиметрическое обследование помещений лабораторного корпуса и прилегающей территории; превышений допустимых уровней МЭД и плотности потока бета-излучения не зафиксировано.

Угрозы персоналу обсерватории и окружающей среде нет".

Детали: 24-25 октября сотрудники обсерватории обнаружили превышение уровня радиации на уровне 500-600 мкР/ч, а 29 октября специалисты заверили, что источников излучения два и находятся они в пределах обсерватории.

Напомним:

  • Накануне Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Киеве в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории зафиксировали повышенный уровень радиации.
  • Чрезмерный фон был зафиксирован лишь внутри помещения, снаружи радиационный уровень был в норме.

Украинская правда
Темы: Киев
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