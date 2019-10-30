Выброс радиации: в Киеве ликвидировали 2 источника излучения

В столице ликвидировали два очага радиационного излучения в помещении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Источник: пресс-служба ЦГО имени Бориса Срезневского

Дословно: "Проведено изъятие двух подозрительных предметов с признаками источников ионизирующего излучения, которые помещены в защитный контейнер и транспортированы спецавтомобилем в определенное место.

После окончания работ проведено дозиметрическое обследование помещений лабораторного корпуса и прилегающей территории; превышений допустимых уровней МЭД и плотности потока бета-излучения не зафиксировано.

Угрозы персоналу обсерватории и окружающей среде нет".

Детали: 24-25 октября сотрудники обсерватории обнаружили превышение уровня радиации на уровне 500-600 мкР/ч, а 29 октября специалисты заверили, что источников излучения два и находятся они в пределах обсерватории.

Напомним: