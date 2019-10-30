Выброс радиации: в Киеве ликвидировали 2 источника излучения
В столице ликвидировали два очага радиационного излучения в помещении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Источник: пресс-служба ЦГО имени Бориса Срезневского
Дословно: "Проведено изъятие двух подозрительных предметов с признаками источников ионизирующего излучения, которые помещены в защитный контейнер и транспортированы спецавтомобилем в определенное место.
После окончания работ проведено дозиметрическое обследование помещений лабораторного корпуса и прилегающей территории; превышений допустимых уровней МЭД и плотности потока бета-излучения не зафиксировано.
Угрозы персоналу обсерватории и окружающей среде нет".
Детали: 24-25 октября сотрудники обсерватории обнаружили превышение уровня радиации на уровне 500-600 мкР/ч, а 29 октября специалисты заверили, что источников излучения два и находятся они в пределах обсерватории.
Напомним:
- Накануне Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Киеве в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории зафиксировали повышенный уровень радиации.
- Чрезмерный фон был зафиксирован лишь внутри помещения, снаружи радиационный уровень был в норме.
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