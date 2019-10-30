У Росії радіють розведенню в Золотому і чекають закінчення

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Середа, 30 жовтня 2019, 16:48

Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що Москва позитивно ставиться до початку розведення військ у Золотому у лінії зіткнення на Донбасі.

Про це він сказав у середу, повідомляє російське агентство ТАСС.

"Ми позитивно оцінюємо. Це позитивний процес, але потрібно дочекатися його завершення", - сказав він.

При цьому Руденко не зміг назвати дату проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Україна, Франція). За його словами для визначення дати має відбутися відведення сил і засобів на всіх ділянках у лінії зіткнення на Донбасі.

"Говорити про дати саміту поки передчасно, оскільки це поки тільки початок розведення сил, причому в одному з трьох пунктів. В Станиці Луганській розведення відбулося, а зараз почалося розведення в Золотому", - сказав він.

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Передісторія:

  • Командування Об’єднаних сил України заявило, що розведення військ у районі Золотого-4 на Луганщині, яке почалося 29 жовтня, буде відбуватися упродовж трьох діб.
  • 30 жовтня в штабі ООС повідомили, що не фіксують обстрілів в районі Золотого.

Теми: Донбас ООС Росія


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