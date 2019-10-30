В России радуются разведению в Золотом и ждут окончания

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва положительно относится к началу разведения войск в Золотом в линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом он сказал в среду, сообщает российское агентство ТАСС.

"Мы позитивно оцениваем. Это позитивный процесс, но нужно дождаться его завершения", - сказал он.

При этом Руденко не смог назвать дату проведения саммита лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция). По его словам для определения даты сначала не обходимо закончить развод сил и средств на всех участках в линии соприкосновения в Донбассе.

"Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку это пока только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов. В Станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом", - сказал он.

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