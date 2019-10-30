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В России радуются разведению в Золотом и ждут окончания

Среда, 30 октября 2019, 15:48

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва положительно относится к началу разведения войск в Золотом в линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом он сказал в среду, сообщает российское агентство ТАСС.

"Мы позитивно оцениваем. Это позитивный процесс, но нужно дождаться его завершения", - сказал он.

При этом Руденко не смог назвать дату проведения саммита лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция). По его словам для определения даты сначала не обходимо закончить развод сил и средств на всех участках в линии соприкосновения в Донбассе.

"Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку это пока только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов. В Станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом", - сказал он.

Узнать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе            

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Предыстория:

  • Командование Объединенных сил Украины заявило, что разведение войск в районе Золотого-4 на Луганщине, которое началось 29 октября, будет происходить в течение трех суток.
  • 30 октября в штабе ООС сообщили, что не фиксируют обстрелов в районе Золотого.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООСРосcияЗолотоеРазведение сил
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