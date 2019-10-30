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Комітет завернув зміни в КПК, які реально скасовували недоторканність – ЦПК

Середа, 30 жовтня 2019, 16:46

Комітет з питань правоохоронної діяльності не підтримав ні один із двох запропонованих законопроєктів, якими вносилися зміни в КПК, щоб уможливити реальне зняття недоторканності з народних депутатів.

Про це у середу повідомляє Центр протидії корупції.  

Йдеться про законопроєкти від "слуг народу" на чолі з Галиною Янченко (№2237) та від  Олександри Устінової з "Голосу" (№2237-1).

Комітет у середу розглядав ці законопроекти до першого читання.

"Так, між депутатами профільного комітету точилася дискусія щодо того, якими мають бути особливості розслідувань щодо депутатів. Однак депутат від "Слуги народу" та одночасно голова комітету Денис Монастирський поставив на голосування пропозицію відкласти розгляд двох законопроєктів, що члени комітету підтримали", - повідомляє ЦПК.

Обидва законопроєкти стосуються змін до Кримінального процесуального кодексу та інших законів через те, що у вересні Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності. Згідно вказаних змін, недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року.

"Однак, для реального зняття депутатського імунітету потрібні не тільки зміни до Конституції, але й  відповідні зміни до КПК та інших законів. Якщо відповідні зміни до КПК та інших законів не будуть прийняті, то навіть після вступу в силу змін в Конституцію, розслідувати депутатів буде майже неможливо", - наголошують в ЦПК.

Вказується, що законопроєкт Янченко передбачав, то лише генпрокурор може розпочати розслідування щодо депутата. Згідно із законопроєктом Устінової, генпрокурор не мав би ключової ваги при початку розслідування злочинів, вчинених депутатами.

Без "поправок Лозового". Чому скасування депутатської недоторканності неможливе без змін до КПК

Нагадаємо:

  • 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства", що в тому числі дає право НАБУ і ДБР на незалежну прослушку.
  • У той же час законопроєкт передбачає, що для застосування негласних слідчих дій стосовно народних депутатів, як то обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, необхідна буде санкція Верховної Ради.
  • 3 вересня Верховна Рада внесла зміни в Конституцію щодо скасування недоторканності народних депутатів.

"Українська правда" у Threads

Теми: недоторканністьВерховна Рада
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