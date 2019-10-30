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Комитет завернул изменения в УПК, которые реально отменяли неприкосновенность – ЦПК

Среда, 30 октября 2019, 16:46

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности не поддержал ни один из двух предложенных законопроектов, которыми вносились изменения в УПК, чтобы сделать возможным реальное снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Об этом в среду сообщает Центр противодействия коррупции.

Речь идет о законопроектах от "слуг народа" во главе с Галиной Янченко (№2237) и от Александры Устиновой из "Голоса" (№2237-1).

Комитет в среду рассматривал эти законопроекты к первому чтению.

"Между депутатами профильного комитета шла дискуссия о том, какими должны быть особенности расследований в отношении депутатов. Однако депутат от "Слуги народа" и одновременно председатель комитета Денис Монастырский поставил на голосование предложение отложить рассмотрение двух законопроектов, что члены комитета поддержали", - сообщает ГПК.

Оба законопроекта касаются изменений в Уголовный процессуальный кодекс и другие законы из-за того, что в сентябре Рада проголосовала за изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности. Согласно указанным изменениям, неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

"Однако для реального снятия депутатского иммунитета нужны не только изменения в Конституцию, но и соответствующие изменения в УПК и другие законы. Если соответствующие изменения в УПК и другие законы не будут приняты, то даже после вступления в силу изменений в Конституцию, расследовать депутатов будет почти невозможно", - отмечают в ГПК.

Указывается, что законопроект Янченко предусматривал, то только генпрокурор может начать расследование в отношении депутата. Согласно законопроекту Устиновой, генпрокурор не должен быть ключевым при начале расследования преступлений, совершенных депутатами.

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Напомним:

  • 4 октября Верховная Рада приняла в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", что в том числе дает право НАБУ и ГБР на независимую прослушку.
  • В то же время законопроект предусматривает, что для применения негласных следственных действий в отношении народных депутатов, как обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, необходимо будет санкция Верховной Рады.
  • 3 сентября Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно отмены неприкосновенности народных депутатов.

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Темы: неприкосновенностьВерховная Рада
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