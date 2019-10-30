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Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор. Судья получил штраф

Среда, 30 октября 2019, 18:09

Высший антикорпцийний суд признал виновным судью апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся в непредставлении деклараций о доходах.

Источник: Facebook-страница САП

Дословно: "Высшим антикоррупционным судом объявлен обвинительный приговор судье апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся по факту непредставления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Детали: Указывается, что коллегия антикоррупционного суда полностью поддержала позицию прокуратуры и признал судью виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Суд назначил Посунся наказание в виде 51 тысяч гривен штрафа с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение года.

Согласно постановлениям суда, судья не подала декларацию за 2015 год. Посунся объясняла непредставление декларации своим несогласием с нормами закона.

"(Посунся - ред.) сообщила о том, что принятые Законы Украины "Об электронной цифровой подписи" и "О защите персональных данных" предоставляют возможность изымать, обезличивать, использовать "третьим лицам" персональные данные человека, что привело к подделкам, кражам и торговле этими данными", - говорится в постановлении.

Напомним:

  • 7 июня 2018 Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде Украины.
  • 5 сентября Высший антикоррупционный суд начал работу.

Украинская правда
Темы: судкоррупциясуд
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