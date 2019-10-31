РФ не має права голосу щодо вступу України в НАТО – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатись та впливати на рішення України стати членов Альянсу.

Джерело: промова Столтенберга перед курсантами Одеської військово-морської академії

Деталі: За його словами, рішення про вступ країни до НАТО можуть прийняти лише 29 держав, які до нього входять.

Дослівно: "Ніхто інший не має права втручатись в таке рішення. Тому що в нас іноді складається враження, що Росія вирішує: має бути Україна членом Альянсу чи ні. Росія немає права голосу. У них немає жодної юридичної основи, щоб впливати на таке рішення, оскільки це закріплено в документах, які, до речі, підписала і Росія...Кожен народ має право вирішувати, частиною яких безпекових домовленостей йому стати."

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