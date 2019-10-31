РФ не має права голосу щодо вступу України в НАТО – Столтенберг

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Четвер, 31 жовтня 2019, 05:08

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатись та впливати на рішення України стати членов Альянсу.

Джерело: промова Столтенберга перед курсантами Одеської військово-морської академії

Деталі: За його словами, рішення про вступ країни до НАТО можуть прийняти лише 29 держав, які до нього входять.

Дослівно: "Ніхто інший не має права втручатись в таке рішення. Тому що в нас іноді складається враження, що Росія вирішує: має бути Україна членом Альянсу чи ні. Росія немає права голосу. У них немає жодної юридичної основи, щоб впливати на таке рішення, оскільки це закріплено в документах, які, до речі, підписала і Росія...Кожен народ має право вирішувати, частиною яких безпекових домовленостей йому стати."

Нагадаємо:

  • Міністерство оборони та МЗС вважають неефективною ідею переподання заявки на отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
  • Міністр оборони Андрій Загороднюк, зокрема, вважає, що у цьому немає практичного сенсу. Натомість Україні, за його словами, слід сконцентруватися на практичних результатах.
  • Наприкінці візиту до штаб-квартири НАТО 25 жовтня Загороднюк анонсував рішення Північноатлантичного альянсу та України про новий формат відносин, який буде ухвалений найближчим часом.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: НАТО Україна Росія


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