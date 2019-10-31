РФ не имеет права голоса касательно вступления Украины в НАТО – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членов Альянса.

Источник: речь Столтенберга перед курсантами Одесской военно-морской академии

Детали: По его словам, решение о вступлении страны в НАТО могут принять только 29 государств, входящих в Альянс.

Дословно: "Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение. Потому что у нас иногда складывается впечатление, что Россия решает: должна быть Украина членом Альянса или нет. У России нет права голоса. У них нет никакой юридической основы, чтобы влиять на такое решение, поскольку это закреплено в документах, которые, кстати, подписала и Россия ... Каждый народ имеет право решать, частью каких безопасности договоренностей ему стать".

Напомним: