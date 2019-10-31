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РФ не имеет права голоса касательно вступления Украины в НАТО – Столтенберг

Четверг, 31 октября 2019, 04:08
РФ не имеет права голоса касательно вступления Украины в НАТО – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членов Альянса.

Источник: речь Столтенберга перед курсантами Одесской военно-морской академии

Детали: По его словам, решение о вступлении страны в НАТО могут принять только 29 государств, входящих в Альянс.

Дословно: "Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение. Потому что у нас иногда складывается впечатление, что Россия решает: должна быть Украина членом Альянса или нет. У России нет права голоса. У них нет никакой юридической основы, чтобы влиять на такое решение, поскольку это закреплено в документах, которые, кстати, подписала и Россия ... Каждый народ имеет право решать, частью каких безопасности договоренностей ему стать".

Напомним:

  • Министерство обороны и МИД считают неэффективной идею новой подачи заявки на получение Плана действий по членству в НАТО.
  • Министр обороны Андрей Загороднюк, в частности, считает, что в этом нет практического смысла. Украине, по его словам, следует сконцентрироваться на практических результатах.
  • В конце визита в штаб-квартиру НАТО 25 октября Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, который будет принят в ближайшее время.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: НАТОУкраинаРосcия
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