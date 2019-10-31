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Богдан: Хорошковський консультує митницю, але не є її "тіньовим керівником"

Четвер, 31 жовтня 2019, 07:22
Богдан: Хорошковський консультує митницю, але не є її тіньовим керівником

Офіс президента користується послугами колишнього голови Служби безпеки ексвіцепрем’єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Валерія Хорошковського для консультацій щодо митниці.

Джерело: інтерв’ю керівника Офісу президента Андрія Богдана "Українській правді".

Пряма мова: "Так, він нас консультує. Але реальним керівником митниці є Максим Нефьодов. Я в нього дуже сильно вірю, і це моє особисте і надія, до якої я доклав максимум зусиль, щоб дати можливість йому працювати, щоб він реалізував ці свої ідеї. На жаль, у нього зараз не дуже вдається. Або, скажемо так, дуже не вдається". 

Деталі: Богдан заперечує, що Хорошковський є "тіньовим керівником" митниці. За словами керівника ОПУ, команда Зеленського обрала консультантом Хорошковського, тому що його рекомендували "і друзі і недруги". Мовляв, за 2 роки поки Хорошковський очолював митницю, доходи зросли в 4 рази.

Керівник ОПУ називає чинного керівника митниці Максима Нефьодова "професійною людиною з чистими помислами", однак вказує, що стара системи митниці, яка ще на сьогоднішній день керує,  робить усе, щоб саботувати як діяльність Нефьодова, так і життя країни, оскільки доходи від митниці впали дуже суттєво.

Богдан зазначив, що не знає, чи дослухається Нефьодов до Хорошковського, але має надію, що співпраця приведе до позитивних результатів.

На запитання, чи можливе призначення на посаду Хорошковського Богдан зазначив, що цьому заважає "бекграунд" політика.

Пряма мова: " З точки зору нашої ідеології, що ми не беремо тих людей, які мають бекграунд політичний, то ні, неможливо (призначення – ред.). З точки зору ефективності, на мій – винятково на мій погляд, це було би напевне, правильне рішення". 

Додатково: Богдан стверджує, що Хорошковський надає консультації на безоплатній основі, адже в Офісу президента на це "немає грошей". Він розробляє консультації, стратегії, а чи будуть вони впроваджуватися – вирішуватиме Нефьодов.

Що передувало: Журналісти проекту "Схеми: корупція в деталях" зафіксували, як Хорошковський відвідує Офіс президента.

Під час звіту 30 жовтня на засіданні фінансового комітету Верховної Ради Нефьодов заперечив вплив Хорошковського на прийняття рішень в установі. Він заявив, що за останній рік бачив Хорошковського "два рази, в деяких органах влади".

"Українська правда" у Threads

Теми: БогданХорошковськиймитниця
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