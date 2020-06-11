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Зеленський розповів, яку посаду пропонував Хорошковському

Четвер, 11 червня 2020, 09:38
Фото УП

Президент Володимир Зеленський пропонував колишньому голові Служби безпеки України й ексвіцепрем’єр-міністрові часів президентства Віктора Януковича Валерію Хорошковському очолити митницю.

Джерело: інтерв'ю Зеленського "Українській правді"

Пряма мова: "З Хорошковським, можу вам сказати відверто, що я йому пропонував. Я йому сказав: "Валерій Іванович, дивіться, ідіть на митницю, я можу це сказати уряду, запропонувати. Якщо ви берете на себе відповідальність, що ви збільшите – а він сказав, десь в два рази можна збільшити дохід в бюджет. Я йому сказав: "Ідіть, будь ласка". Він відмовився".

Деталі: Зеленський розповів, що знає Хорошковського багато років. І що свого часу він "вказав реальні діри на митниці" і сказав, що реально Нефьодов ніколи не зможе це зробити, і що "час показав, що це правда".

На запитання, чому ж тоді Хорошковський відмовився, Зеленський припустив, що він "чекав більш серйозної посади" чи пропозиції від влади.

Він також підкреслив, що посади прем’єра Хорошковському не пропонували.

Передісторія

  • У жовтні 2019 року журналісти "Схем" з’ясували, що колишній голова Служби безпеки України й ексвіце-прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський після перемоги Володимира Зеленського на виборах став регулярно прилітати в Україну та навідуватися в Офіс президента.
  • 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
  • Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.
  • Згодом перший заступник голови ОП Сергій Трофимов заявив, що у Зеленського розглядали кандидатури Хорошковського і Тігіпка на посаду прем'єр-міністра.

Українська правда
Теми: ЗеленськийХорошковський


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