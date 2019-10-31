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Богдан: Хорошковский консультирует таможню, но не является ее "теневым руководителем"

Четверг, 31 октября 2019, 07:22
Богдан: Хорошковский консультирует таможню, но не является ее теневым руководителем

Офис президента пользуется услугами бывшего главы Службы безопасности экс-вице-премьера времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского для консультаций по таможне.

Источник: интервью руководителя Офиса президента Андрея Богдана "Украинской правде".

Прямая речь: "Да, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефедов. Я в него очень сильно верю, и это мое личное и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень удается. Или, скажем так, очень не удается".

Детали: Богдан отрицает, что Хорошковский является "теневым руководителем" таможни. По словам руководителя ОПУ, команда Зеленского выбрала консультантом Хорошковского, потому что его рекомендовали "и друзья и недруги". Мол, за 2 года пока Хорошковский возглавлял таможню, доходы выросли в 4 раза.

Руководитель ОПГ называет действующего руководителя таможни Максима Нефедова "профессиональным человеком с чистыми помыслами", однако указывает, что старая системы таможни, еще на сегодняшний день руководит, делает все, чтобы саботировать как деятельность Нефедова, так и жизнь страны, поскольку доходы от таможни упали очень существенно.

Богдан отметил, что не знает, прислушивается ли Нефедов к Хорошковскому, но надеется, что сотрудничество приведет к положительным результатам.

На вопрос, возможно ли назначение на должность Хорошковского Богдан отметил, что этому мешает "бэкграунд" политика.

Прямая речь: "С точки зрения нашей идеологии, что мы не берем людей, которые имеют бэкграунд политический, то нет, невозможно (назначение - ред.). С точки зрения эффективности, на мой – исключительно на мой взгляд, это было бы наверное, правильное решение".

Дополнительно: Богдан утверждает, что Хорошковский предоставляет консультации на бесплатной основе, ведь у Офиса президента на это "нет денег". Он разрабатывает консультации, стратегии, а будут ли они внедряться - решать Нефедову.

Что было ранее: Журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях" зафиксировали, как Хорошковский посещает Офис президента.

Во время отчета 30 октября на заседании финансового комитета Верховной Рады Нефедов орицал влияние Хорошковского на принятие решений в учреждении. Он заявил, что за последний год видел Хорошковского "два раза, в некоторых органах власти".

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Темы: БогданХорошковскийтаможня
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