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Богдан: Готовий піти з ОПУ, але не маю права

Четвер, 31 жовтня 2019, 08:19

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що не боїться втратити свою посаду і готовий піти у будь-який момент, але не має на це права.

Джерело: інтерв'ю Богдана УП

Пряма мова: "У мене немає права піти. Ми ще на стадії виборчої кампанії домовилися з Володимиром Олександровичем, що я йду з ним до кінця, до того моменту, коли він не дозволить мені піти. 

Свого особистого бажання мало, я маю отримати згоду президента".

Про те, яким може бути його життя після Офісу президента: "Коли я працював в Кабміні, багато моїх колег сприймали звільнення прямо як якусь велику трагедію і зруйноване життя. 

Для мене перехід знову в стан адвокатури – це настільки швидко і багато разів відбувалося, що наступний день я був в офісі і активно працював. 

Після Офісу президента – та я в будь-який момент! У мене за Офісом президента дуже комфортне, веселе і радісне життя". 

Деталі: Коментуючи історію з заявою про звільнення, Богдан запевнив, що то була реальна заява, яку він написав президенту. 

За його словами, це був момент, коли опоненти почали дискредитувати президента і взагалі нову владу через його бекграунд, зокрема через те, що він адвокат Коломойського.

Богдан запевняє, що на всіх своїх попередніх роботах писав заяви, коли бачив "перший якийсь критичний рівень не те що недовіри, а несприйняття чи запитання", і так само зробив і в ОПУ.

Він додав, що йому "точно є куди йти".

Богдан також переконує, що сатиричного змісту його заяві не було, а надали його уже самі ЗМІ. 

Передісторія:

  • У квітні олігарх Ігор Коломойський визнав, що Андрій Богдан, який здійснював юридичний супровід кампанії на той час кандидата у президенти України Володимира Зеленського, є його особистим адвокатом.
  • 1 серпня джерело в Офісі президента повідомило "Українській правді" про існування заяви Богдана про звільнення за власним бажанням.
  • "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання", - йшлося в заяві.
  • 2 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що таку саму заяву на звільнення, як написав керівник Офісу президента Андрій Богдан, написали "всі у його команді".

Українська правда

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Теми: Офіс президентаБогдан
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