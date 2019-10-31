Богдан: Готовий піти з ОПУ, але не маю права

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що не боїться втратити свою посаду і готовий піти у будь-який момент, але не має на це права.

Джерело: інтерв'ю Богдана УП

Пряма мова: "У мене немає права піти. Ми ще на стадії виборчої кампанії домовилися з Володимиром Олександровичем, що я йду з ним до кінця, до того моменту, коли він не дозволить мені піти.

Свого особистого бажання мало, я маю отримати згоду президента".

Про те, яким може бути його життя після Офісу президента: "Коли я працював в Кабміні, багато моїх колег сприймали звільнення прямо як якусь велику трагедію і зруйноване життя.

Для мене перехід знову в стан адвокатури – це настільки швидко і багато разів відбувалося, що наступний день я був в офісі і активно працював.

Після Офісу президента – та я в будь-який момент! У мене за Офісом президента дуже комфортне, веселе і радісне життя".

Деталі: Коментуючи історію з заявою про звільнення, Богдан запевнив, що то була реальна заява, яку він написав президенту.

За його словами, це був момент, коли опоненти почали дискредитувати президента і взагалі нову владу через його бекграунд, зокрема через те, що він адвокат Коломойського.

Богдан запевняє, що на всіх своїх попередніх роботах писав заяви, коли бачив "перший якийсь критичний рівень не те що недовіри, а несприйняття чи запитання", і так само зробив і в ОПУ.

Він додав, що йому "точно є куди йти".

Богдан також переконує, що сатиричного змісту його заяві не було, а надали його уже самі ЗМІ.

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