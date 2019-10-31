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Богдан: Готов уйти из ОПУ, но не имею права

Четверг, 31 октября 2019, 08:19

Председатель Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что не боится потерять свою должность и готов уйти в любой момент, но не имеет на это права.

Источник: интервью Богдана УП

Прямая речь: "У меня нет права уйти. Мы еще на стадии избирательной кампании договорились с Владимиром Александровичем, что я иду с ним до конца, до того момента, когда он не позволит мне уйти.

Своего личного желания мало, я должен получить согласие президента".

О том, какой может быть его жизнь после Офиса президента: "Когда я работал в Кабмине, многие мои коллеги воспринимали увольнение прямо как некую великую трагедию и разрушение жизни.

Для меня переход снова в состояние адвокатуры – это настолько быстро и много раз происходило, что на следующий день я был в офисе и активно работал.

После Офиса президента – да я в любой момент! У меня за Офисом президента очень комфортная, веселая и радостная жизнь".

Детали: Комментируя историю с заявлением об увольнении, Богдан заверил, что это было реальное заявление, которое он написал президенту.

По его словам, это был момент, когда оппоненты начали дискредитировать президента и вообще новую власть за его бэкграунд, в частности из-за того, что он адвокат Коломойского.

Богдан уверяет, что на всех своих предыдущих работах писал заявления, когда видел "первый некий критический уровень не то что недоверия, а неприятия или вопроса", и так же сделал и в ОПУ.

Он добавил, что ему "точно есть куда идти".

Богдан также утверждает, что сатирического содержания его заявление не имело, а такую окраску ему придали уже сами СМИ.

Предыстория:

  • В апреле олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что Андрей Богдан, который осуществлял юридическое сопровождение кампании тогда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, является его личным адвокатом.
  • 1 августа источник в Офисе президента сообщил "Украинской правде" о существовании заявления Богдана об увольнении по собственному желанию. 
  • "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания", – гласило заявление.
  • 2 августа президент Владимир Зеленский заявил, что аналогичное заявление на увольнение написали "все в его команде".

Украинская правда

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Темы: Офис президентаБогдан
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