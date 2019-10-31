Богдан не задоволений міністрами: Хочуть сподобатися Фейсбуку

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Четвер, 31 жовтня 2019, 09:52

Глава офісу президента Андрій Богдан не задоволений роботою міністрів і вважає, що вони нерезультативні, бо бояться брати на себе відповідальність.

Джерело: інтерв’ю Богдана УП

Пряма мова: "Я особисто незадоволений. Мені не подобається, що вони стараються сподобатися Фейсбуку, але це мінус в результативності. 

Ми дедлайн поставили до кінця року, вони зараз собі визначають пріоритетні напрямки, які обіцяють досягнути до кінця року. Відповідно, наша команда вся збереться, разом з ними будемо обговорювати й будемо приймати відповідні рішення.

На сьогоднішній день дуже тяжко заставляти їх, вони ще бояться, вони не розуміють, вони дуже розумні, дуже класні експерти".

Деталі: На думку Богдана, міністри бояться щось змінювати, бо не хочуть нести відповідальність – не тільки кримінальну, а й репутаційну.

Але в такому випадку, за словами голови ОПУ, варто вертатися назад в експертне середовище і "розказувати думки". Якщо ж хочеш бути у владі, то треба діяти, бо чиновника, депутата "мають оцінювати за результатами, а не за його виступами". 

Пряма мова: "Я – один з тих, які їм пояснюють, що КРІ їхньої діяльності – не суспільна любов, а результати роботи. 

І якщо тебе всі будуть любити, але ти не будеш робити реальні реформи, і твої дії не призведуть до реального поліпшення життя в Україні, ми будемо приймати тяжке рішення". 

Знати більше: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

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Передісторія: 

  • 29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання. 
  • На засіданні нардепи призначити нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука та новий уряд, у складі якого залишили попередніх міністрів внутрішніх справ Арсена Авакова та фінансів Оксану Маркарову.

Українська правда
Теми: Богдан Офіс президента Кабінет міністрів


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