Богдан не задоволений міністрами: Хочуть сподобатися Фейсбуку
Глава офісу президента Андрій Богдан не задоволений роботою міністрів і вважає, що вони нерезультативні, бо бояться брати на себе відповідальність.
Джерело: інтерв’ю Богдана УП
Пряма мова: "Я особисто незадоволений. Мені не подобається, що вони стараються сподобатися Фейсбуку, але це мінус в результативності.
Ми дедлайн поставили до кінця року, вони зараз собі визначають пріоритетні напрямки, які обіцяють досягнути до кінця року. Відповідно, наша команда вся збереться, разом з ними будемо обговорювати й будемо приймати відповідні рішення.
На сьогоднішній день дуже тяжко заставляти їх, вони ще бояться, вони не розуміють, вони дуже розумні, дуже класні експерти".
Деталі: На думку Богдана, міністри бояться щось змінювати, бо не хочуть нести відповідальність – не тільки кримінальну, а й репутаційну.
Але в такому випадку, за словами голови ОПУ, варто вертатися назад в експертне середовище і "розказувати думки". Якщо ж хочеш бути у владі, то треба діяти, бо чиновника, депутата "мають оцінювати за результатами, а не за його виступами".
Пряма мова: "Я – один з тих, які їм пояснюють, що КРІ їхньої діяльності – не суспільна любов, а результати роботи.
І якщо тебе всі будуть любити, але ти не будеш робити реальні реформи, і твої дії не призведуть до реального поліпшення життя в Україні, ми будемо приймати тяжке рішення".
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