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Богдан недоволен министрами: Хотят понравиться Фейсбуку

Четверг, 31 октября 2019, 08:52

Глава офиса президента Андрей Богдан недоволен работой министров и считает, что они нерезультативны, потому что боятся брать на себя ответственность.

Источник: интервью Богдана УП

Прямая речь: "Я лично недоволен. Мне не нравится, что они стараются понравиться Фейсбуку, но это минус в результативности.

Мы дедлайн поставили до конца года, они сейчас себе определяют приоритетные направления, в которых обещают достичь (результата – УП) к концу года. Соответственно, наша команда вся соберется, вместе с ними будем обсуждать и будем принимать соответствующие решения.

На сегодняшний день очень тяжело заставлять их, они еще боятся, они не понимают, они очень умные, очень классные эксперты".

Детали: По мнению Богдана, министры боятся что-то менять, потому что не хотят нести ответственность – не только уголовную, но и репутационную.

Но в таком случае, по словам главы ОПУ, стоит возвращаться назад в экспертную среду и "рассказывать мысли". Если же хочешь быть во власти, то надо действовать, потому что чиновника, депутата "должны оценивать по результатам, а не по его выступлениям".

Прямая речь: "Я – один из тех, которые им объясняют, что КРІ их деятельности – не общественная любовь, а результаты работы.

И если тебя все будут любить, но ты не будешь делать реальные реформы, и твои действия не приведут к реальному улучшению жизни в Украине, мы будем принимать тяжелое решение".

Знать больше: Зе! Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

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Предыстория:

  • 29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады 9 созыва.
  • На заседании нардепы назначить нового премьер-министра Алексея Гончарука и новое правительство, в составе которого оставили предыдущих министров внутренних дел Арсена Авакова и финансов Оксану Маркарову.

Украинская правда
Темы: БогданОфис президентаКабинет министров
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