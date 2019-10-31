"Слуга народу" зізнався в Раді, що був свідком корупції Дубневича
Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець зізнався у Верховній Раді, що був свідком корупційних дій нардепа Ярослава Дубневича.
Джерело: виступ нардепа Мотовиловця з трибуни парламенту 31 жовтня
Пряма мова: "Я Андрій Мотовиловець партія "Слуга народу" і я є свідком політичної корупції пана Дубневича.
Під час роботи в міністерстві інфраструктури, як радник Пивоварського Андрія Миколайовича, за прийняття закону транспортним комітетом нам було поставлено умову про призначення людини на аеропорт "Львів".
Ви можете зараз побачити, що ми відмовилися від цієї вимоги і провели відкритий конкурс".
Деталі: Нардеп закликав підтримати усі три подання на Дубневича - на притягнення до відповідальності, затримання і дозвіл на арешт.
Що було раніше: 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності. Згодом Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.
Станом на 21 жовтня Дубневич заявив, що не отримав копії подання.
Подання ГПУ він пов’язує зі своєю "політичною діяльністю і принциповим неголосуванням по певних проектах законів, в тому числі закон про судову реформу, або намаганням будь-яким чином виконати доручення президента та до 1 листопада продемонструвати свою ефективність".
Передісторія:
- НАБУ вважає, що зібрало достатньо доказів для вручення нардепу підозри за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
- Дубневич – народний депутат трьох скликань Верховної Ради. У 2019 році, як і в 2014 році, потрапив у Раду по мажоритарній системі у окрузі №120. Наразі він член депутатської групи "За майбутнє".
- У 2014 році він був членом фракції "Блок Петра Порошенка" і очільником комітету Ради з питань транспорту.
- Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого в них і членів їх сімей нерухомого майна.
- НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.
- Влітку 2018 року НАБУ повідомило про підозру посадовцям "Укрзалізниці" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет" у завданні збитків компанії на 92 мільйони гривень.
- Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.
- 15 січня НАБУ повідомило сімом особам про підозру в заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці".
- 21 лютого 2019 року детективи НАБУ в аеропорту "Бориспіль" затримали помічника Дубневича і екс-першого заступника керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" Едуарда Пушкаренка за підозрою у розкраданні коштів.