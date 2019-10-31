"Слуга народу" зізнався в Раді, що був свідком корупції Дубневича

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець зізнався у Верховній Раді, що був свідком корупційних дій нардепа Ярослава Дубневича.

Джерело: виступ нардепа Мотовиловця з трибуни парламенту 31 жовтня

Пряма мова: "Я Андрій Мотовиловець партія "Слуга народу" і я є свідком політичної корупції пана Дубневича.

Під час роботи в міністерстві інфраструктури, як радник Пивоварського Андрія Миколайовича, за прийняття закону транспортним комітетом нам було поставлено умову про призначення людини на аеропорт "Львів".

Ви можете зараз побачити, що ми відмовилися від цієї вимоги і провели відкритий конкурс".

Деталі: Нардеп закликав підтримати усі три подання на Дубневича - на притягнення до відповідальності, затримання і дозвіл на арешт.

Що було раніше: 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності. Згодом Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.

Станом на 21 жовтня Дубневич заявив, що не отримав копії подання.

Подання ГПУ він пов’язує зі своєю "політичною діяльністю і принциповим неголосуванням по певних проектах законів, в тому числі закон про судову реформу, або намаганням будь-яким чином виконати доручення президента та до 1 листопада продемонструвати свою ефективність".

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