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"Слуга народа" признался в Раде, что был свидетелем коррупции Дубневича

Четверг, 31 октября 2019, 09:55
Слуга народа признался в Раде, что был свидетелем коррупции Дубневича

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец признался, что был свидетелем коррупционных действий нардепа Ярослава Дубневича.

Источник: выступление нардепа Мотовиловца с трибуны парламента 31 октября

Прямая речь: "Я Андрей Мотовиловець партия "Слуга народа" и я есть свидетелем политической коррупции господина Дубневича.

Во время работы в министерстве инфраструктуры, как советник Пивоварского Андрея Николаевича, за принятие закона транспортным комитетом нам было поставлено условие о назначении человека в аэропорт "Львов".

Вы можете сейчас увидеть, что мы отказались от этого требования и провели открытый конкурс".

Детали: Нардеп призвал поддержать все три представления на Дубневича - на привлечение к ответственности, задержание и разрешение на арест.

Что было раньше: 17 октября Рябошапка направил в Раду представление, по которому нардепы должны дать согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности. 

Позже Рябошапка сообщил, что на этапе регистрации в Верховной Раде сейчас находится три представления в адрес народного депутата Ярослава Дубневича.

По состоянию на 21 октября Дубневич заявил, что не получил копии представления.

Представление ГПУ он связывает со своей "политической деятельностью и принципиальным неголосованием по определенным проектам законов, в том числе законе о судебной реформе, или попыткой любым образом выполнить поручение президента и до 1 ноября продемонстрировать свою эффективность".

Предыстория: 

  • НАБУ собрало достаточно доказательств для вручения Дубневичу подозрения по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
  • Дубневич – народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 году, попал в Раду по мажоритарной системе в округе №120. Сейчас он член депутатской группы "За майбутнє".
  • В 2014 году он был членом фракции "Блок Петра Порошенко" и главой комитета Рады по вопросам транспорта.
  • Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средств и огромное количество недвижимого имущества.
  • НАБУ и СБУ расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн.
  • Летом 2018 года НАБУ сообщило о подозрении чиновникам "Укрзализныци" и представителей ООО "Вог Аэро Джет" в нанесении ущерба компании на 92 млн грн.
  • В конце 2018 года глава САП Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с Дубневича.
  • 15 января НАБУ сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 млн грн "Укрзализныци".
  • 21 февраля детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь" задержали помощника Дубневича и экс-первого замглавы филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" Эдуарда Пушкаренко по подозрению в хищении средств.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Слуга народаВерховная Радакоррупция
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