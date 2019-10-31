"Слуга народа" признался в Раде, что был свидетелем коррупции Дубневича

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец признался, что был свидетелем коррупционных действий нардепа Ярослава Дубневича.

Источник: выступление нардепа Мотовиловца с трибуны парламента 31 октября

Прямая речь: "Я Андрей Мотовиловець партия "Слуга народа" и я есть свидетелем политической коррупции господина Дубневича.

Во время работы в министерстве инфраструктуры, как советник Пивоварского Андрея Николаевича, за принятие закона транспортным комитетом нам было поставлено условие о назначении человека в аэропорт "Львов".

Вы можете сейчас увидеть, что мы отказались от этого требования и провели открытый конкурс".

Детали: Нардеп призвал поддержать все три представления на Дубневича - на привлечение к ответственности, задержание и разрешение на арест.

Что было раньше: 17 октября Рябошапка направил в Раду представление, по которому нардепы должны дать согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности.

Позже Рябошапка сообщил, что на этапе регистрации в Верховной Раде сейчас находится три представления в адрес народного депутата Ярослава Дубневича.

По состоянию на 21 октября Дубневич заявил, что не получил копии представления.

Представление ГПУ он связывает со своей "политической деятельностью и принципиальным неголосованием по определенным проектам законов, в том числе законе о судебной реформе, или попыткой любым образом выполнить поручение президента и до 1 ноября продемонстрировать свою эффективность".

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