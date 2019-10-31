Грузовик проехал на "красный" и врезался в авто полиции: двое раненых

В Кропивницком грузовик нарушил правила дорожного движения, столкнулся с авто полиции, в результате чего получили травмы двое правоохранителей.

Источник: патрульная полиция Кировоградской области

Детали: Около 22 часов водитель грузового автомобиля DAF XF, на перекрестке улиц Кропивницкого и Покровской проехал на красный сигнал светофора.

Грузовик столкнулся со служебным авто полиции Skoda Rapid, который двигался на разрешающий (зеленый) сигнал светофора.

Дословно: "В ДТП были травмированы двое полицейских. В дальнейшем они были госпитализированы в местное медицинское учреждение бригадой скорой помощи. Сейчас данным делом занимаются следователи".