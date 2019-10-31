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Арахамія бачить три варіанти виходу зі скандалу для Яременка

Четвер, 31 жовтня 2019, 12:40
Арахамія бачить три варіанти виходу зі скандалу для Яременка
Василь Артюшенко, ZN.ua

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Богдан Яременко має покинути посаду голови комітету Верховної Ради з зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці.

Про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє Liga.net.

Арахамія зазначив, що поки що питання Яременка та його листування не виносився на фракцію, однак він як голова фракції обов'язково це зробить.

Він зазначив, що з ситуації, яка склалася, є три варіанти виходу: Яременко йде з посади голови комітету; виключається з фракції; добровільно відмовляється від мандата.

"Я підтримую, напевно, перший варіант. Це було листування, а не якийсь політичний момент. Тому, я думаю, перший варіант", – заявив Арахамія.

За його словами, питання про відставку Яременка з посади голови комітету в разі схвалення фракції може бути винесене на розгляд парламенту наступного пленарного тижня.

Передісторія:

  • 30 жовтня фотокореспонденти у Верховній Раді зафіксували, як народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко під час роботи в сесійній залі домовляється в мережі знайомств про зустріч із жінкою за гроші.
  • Яременко спершу заявив про постановку зі свого боку для "любителів підглядати", але потім прибрав цей пост і просто вибачився.
  • Одним із аргументів тих, хто обурюється діями Яременка, є те, що він очолює комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці, тож представляє Україну за кордоном.

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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