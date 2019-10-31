Арахамия видит три варианта выхода из скандала для Яременко
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Богдан Яременко должен покинуть пост главы комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента, сообщает Liga.net.
Арахамия отметил, что пока вопрос Яременко и его переписки не выносился на фракцию, однако он, как глава фракции, обязательно это сделает.
Он отметил, что из сложившейся ситуации есть три варианта выхода: Яременко уходит с поста главы комитета; исключается из фракции; добровольно отказывается от мандата.
"Я поддерживаю, наверное, первый вариант. Это была переписка, а не какой-то политический момент. Поэтому, я думаю, первый вариант", – заявил Арахамия.
По его словам, вопрос отзыва Яременко с должности главы комитета в случае одобрения фракции может быть вынесен на рассмотрение парламента на следующей пленарной неделе.
Предыстория:
- 30 октября фотокорреспонденты в Верховной Раде зафиксировали, как народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече с женщиной за деньги.
- Яременко сначала заявил о постановке со своей стороны для "любителей подглядывать", но потом убрал этот пост и просто извинился.
- Одним из аргументов тех, кто возмущается действиями Яременко, является то, что он возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, поэтому представляет Украину за рубежом.