Арахамия видит три варианта выхода из скандала для Яременко

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Четверг, 31 октября 2019, 13:40

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Богдан Яременко должен покинуть пост главы комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. 

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента, сообщает Liga.net.

Арахамия отметил, что пока вопрос Яременко и его переписки не выносился на фракцию, однако он, как глава фракции, обязательно это сделает.

Он отметил, что из сложившейся ситуации есть три варианта выхода: Яременко уходит с поста главы комитета; исключается из фракции; добровольно отказывается от мандата.

"Я поддерживаю, наверное, первый вариант. Это была переписка, а не какой-то политический момент. Поэтому, я думаю, первый вариант", – заявил Арахамия.

По его словам, вопрос отзыва Яременко с должности главы комитета в случае одобрения фракции может быть вынесен на рассмотрение парламента на следующей пленарной неделе

Темы: Слуга народа Верховная Рада


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