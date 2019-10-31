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Арахамия видит три варианта выхода из скандала для Яременко

Четверг, 31 октября 2019, 12:40
Арахамия видит три варианта выхода из скандала для Яременко
Василий Артюшенко, ZN.ua

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Богдан Яременко должен покинуть пост главы комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. 

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента, сообщает Liga.net.

Арахамия отметил, что пока вопрос Яременко и его переписки не выносился на фракцию, однако он, как глава фракции, обязательно это сделает.

Он отметил, что из сложившейся ситуации есть три варианта выхода: Яременко уходит с поста главы комитета; исключается из фракции; добровольно отказывается от мандата.

"Я поддерживаю, наверное, первый вариант. Это была переписка, а не какой-то политический момент. Поэтому, я думаю, первый вариант", – заявил Арахамия.

По его словам, вопрос отзыва Яременко с должности главы комитета в случае одобрения фракции может быть вынесен на рассмотрение парламента на следующей пленарной неделе.

Предыстория:

  • 30 октября фотокорреспонденты в Верховной Раде зафиксировали, как народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече с женщиной за деньги.
  • Яременко сначала заявил о постановке со своей стороны для "любителей подглядывать", но потом убрал этот пост и просто извинился.
  • Одним из аргументов тех, кто возмущается действиями Яременко, является то, что он возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, поэтому представляет Украину за рубежом.

Темы: Слуга народаВерховная Рада
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