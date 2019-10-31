Інститут раку контролюють дві ексрегіоналки і два небіжчики – ЗМІ

До складу наглядової ради Інституту раку входять міністр охорони здоров’я часів Азарова Олександр Аніщенко, ексдепутатки-регіоналки Інна Богословська та Тетяна Бахтєєва, академік Євген Патон і двоє людей, які вже померли.

Джерело: "Слідство. Інфо"

Деталі: Наглядову раду Інституту раку створили для контролю за роботою установи (за управлінням майном інституту, проведенням закупівель тощо). З 2011 року її склад не змінювався.

Наразі у складі ради перебуває двоє людей, які померли: Григорій Бондар (помер у 2014 році) та оперний співак Дмитро Гнатюк (помер у 2016 році).

Бахтєєва розповіла виданню, що не розуміє, чому МОЗ і Кабмін не затверджують новий склад наглядової ради Інституту раку. За її словами, її згоди перед записом до складу ради не питали.

Головлікар Інституту раку Андрій Безсоненко сказав "Слідству.Інфо", що наглядова рада не працює з 2015 року. Він припустив, що це може бути пов’язано зі зміною керівництва інституту у 2015 році, коли його очолила онколог Олена Колесник.

Сама Колесник запевняє, що тричі ініціювала створення нової громадської ради, але в.о. керівника Міністерства здоров’я Уляна Супрун була проти.

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