Институт рака контролируют две экс-регионалки и два покойника – СМИ

В состав наблюдательного совета Института рака входят министр здравоохранения времен Азарова Александр Анищенко, экс-депутатки-регионалки Инна Богословская и Татьяна Бахтеева, академик Евгений Патон и два человека, которые уже умерли.

Источник: "Следствие.Инфо"

Детали: Наблюдательный совет Института рака создали для контроля за работой учреждения (за управлением имуществом института, проведением закупок и т.д.). С 2011 года его состав не менялся.

Сейчас в составе совета находятся два человека, которые умерли: Григорий Бондарь (умер в 2014 году) и оперный певец Дмитрий Гнатюк (умер в 2016 году).

Бахтеева рассказала изданию, что не понимает, почему МОЗ и Кабмин не утверждают новый состав наблюдательного совета Института рака. По ее словам, ее согласия перед записью в состав совета не спрашивали.

Главврач Института рака Андрей Безсоненко сказал "Следствию.Инфо", что наблюдательный совет не работает с 2015 года. Он предположил, что это может быть связано со сменой руководства института в 2015 году, когда его возглавила онколог Елена Колесник.

Сама Колесник уверяет, что трижды инициировала создание нового общественного совета, но и.о. руководителя Минздрава Ульяна Супрун была против.

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