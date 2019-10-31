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Суд звільнив з-під арешту обвинуваченого у держзраді ексголову МОЗ Криму

Четвер, 31 жовтня 2019, 16:21

Суд звільнив з-під домашнього арешту ексголову Мінохоронздоров’я Криму Петра Михальчевського, обвинуваченого в державній зраді.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Деталі: Дніпровський районний суд Києва змінив Михальчевському  запобіжний захід на особисте зобов’язання.

Захист ексчиновника підтверджує цю інформацію.

Нагадаємо:

  • Петро Михальчевський перебував під вартоюз 8 січня 2018 року: спочатку він утримувався в СІЗО Херсона, влітку його перевезли в київський ізолятор.
  • У червні розслідування у справі екс-міністра було завершено, зараз його розглядає Дніпровський районний суд Києва.
  • Михальчевський був "міністром охорони здоров'я Криму" з березня до червня 2014 року після анексії Криму Росією.
  • Згодом окупаційна влада звинуватила його в участі у корупційних схемах, після чого Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням.
  • Сам Михальчевський визнає, що працював "міністром охорони здоров'я", але не вважає це держзрадою. Він обґрунтовує це тим, що його обирала на пост Верховна Рада АРК відповідно до законодавства України.
  • 5 липня 2018 року віце-спікер України Ірина Геращенко заявила, що Київ готовий обміняти Михальчевського на українських ув'язнених, які утримуються в російських СІЗО і колоніях. У відповідь Михальчевський заявив, що проти участі в такому обміні.
  • 9 липня суд перевів Михальчевського із СІЗО під домашній арешт.

Теми: держзрадаКримсуд
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