Суд освободил из-под ареста обвиняемого в госизмене экс-главу Минздрава Крыма

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Четверг, 31 октября 2019, 17:21

Суд освободил из-под домашнего ареста экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в государственной измене.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Детали: Днепровский районный суд Киева изменил Михальчевскому меру пресечения на личное обязательство.

Защита ексчиновника подтверждает эту информацию.

Напомним: 

  • Петр Михальчевский находился под стражей с 8 января 2018 года: сначала он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор.
  • В июне расследование по делу экс-министра было завершено, сейчас его рассматривает Днепровский районный суд Киева.
  • Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" с марта до июня 2014 год после аннексии Крыма Россией.
  • Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию.
  • Сам Михальчевский признает, что работал "министром здравоохранения", но не считает это госизменой. Он обосновывает это тем, что его выбирала на пост Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.
  • 5 июля 2018 года вице-спикер Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев готов обменять Михальчевского на украинских заключенных, содержащихся в российских СИЗО и колониях. В ответ Михальчевский заявил, что против участия в таком обмене.

9 июля суд перевел Михальчевского из СИЗО под домашний арест.

Темы: госизмена Крым суд


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