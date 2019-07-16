КС визнав конституційним закон про освіту
Конституційний суд у вівторок визнав конституційним закон "Про освіту".
Таку інформацію "Українській правді" підтвердило джерело, наближене до розгляду питання.
Крім того, про рішення КС повідомила у Facebook міністр освіти Лілія Гриневич.
"Мовна стаття закону України "Про освіту" визнана конституційною", - написала Гриневич з посиланням на "надійні джерела, яким можна довіряти".
В розкладі роботи суду вказується, що у вівторок у закритому режимі він розглядав питання визначення конституційності закону "Про освіту".
Звернення до КС про скасування закону подала ще у вересні 2017 року партія "Опозиційний блок". Відповідні документи до КС подав нардеп Олександр Вілкул, а всього під зверненням підписалося 48 нардепів.
Особливо нардепів обурила 7 стаття закону "Про освіту", яка зобов’язувала вести навчання українською мовою.
Нагадаємо:
- 5 вересня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон, який запускає освітню реформу.
- Український закон обурив низку країн. Зокрема, Угорщина поскаржилась ОБСЄ, ООН і ЄС на український закон про освіту. Такий же намір мали Болгарія, Румунія та Греція.
- У 2017 році Україна направила закон про освіту Венеційській комісії для експертизи.
- 11 грудня 2017 року Венеціанська комісія опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".
- Документ містив низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до 7 статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.
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