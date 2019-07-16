КС визнав конституційним закон про освіту

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Вівторок, 16 липня 2019, 17:30

Конституційний суд у вівторок визнав конституційним закон "Про освіту".

Таку інформацію "Українській правді" підтвердило джерело, наближене до розгляду питання.

Крім того, про рішення КС повідомила у Facebook міністр освіти Лілія Гриневич.

"Мовна стаття закону України "Про освіту" визнана конституційною", - написала Гриневич з посиланням на "надійні джерела, яким можна довіряти".

В розкладі роботи суду вказується, що у вівторок у закритому режимі він розглядав питання визначення конституційності закону "Про освіту".

Звернення до КС про скасування закону подала ще у вересні 2017 року партія "Опозиційний блок". Відповідні документи до КС подав нардеп Олександр Вілкул, а всього під зверненням підписалося 48 нардепів.

Особливо нардепів обурила 7 стаття закону "Про освіту", яка зобов’язувала вести навчання українською мовою.

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: Міносвіти Конституція суд освіта мова


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