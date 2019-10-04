У Кремлі кажуть, що були б раді обміну "всіх на всіх"

У Росії заявляють, що зацікавлені в обміні затриманими з Україною за формулою "всіх на всіх", робота в цьому напрямку триває.

Джерело: ТАСС.

Пряма мова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова: "У Росії були б раді здійснити обмін "всіх на всіх", це повинно бути кінцевою метою".

"Усе це залежить від готовності обох сторін (Москви і Києва – ред.). Певна робота в цьому контексті триває".

Що було раніше: 3 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що ще один обмін утримуваними особами може відбутися наступного тижня.

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