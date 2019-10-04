У Кремлі кажуть, що були б раді обміну "всіх на всіх"

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П'ятниця, 4 жовтня 2019, 13:01

У Росії заявляють, що зацікавлені в обміні затриманими з Україною за формулою "всіх на всіх", робота в цьому напрямку триває.

Джерело: ТАСС.

Пряма мова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова: "У Росії були б раді здійснити обмін "всіх на всіх", це повинно бути кінцевою метою".

"Усе це залежить від готовності обох сторін (Москви і Києва – ред.). Певна робота в цьому контексті триває".

Що було раніше: 3 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що ще один обмін утримуваними особами може відбутися наступного тижня.

Знати більше: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Передісторія:

  • 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.  
  • Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.
  • 7 вересня повноважена ВР з прав людини Людмила Денісова сказала, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму 110 громадян України. 
  • У Службі безпеки України заявляли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців. 

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Теми: Росія полонені


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