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Наступного тижня плануємо обмін утримуваними – Пристайко

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 00:11
Наступного тижня плануємо обмін утримуваними – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що наступного тижня можливий обмін утримуваними особами.

Джерело: виступ Пристайка в ефірі програми "Право на владу"

Деталі: З ким саме планується обмін, з ОРДЛО чи РФ, глава МЗС не уточнив. 

Пряма мова: "Найближчим часом і це вже буквально, я сподіваюся, наступного тижня ми плануємо ще більш масштабний обмін".

Нагадаємо: 

  • 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.  
  • Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.
  • 7 вересня повноважена ВР з прав людини Людмила Денісова сказала, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму 110 громадян України. 
  • У Службі безпеки України заявляли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців. 

Українська правда

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Теми: ПристайкополоненіОРДЛОРосія
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