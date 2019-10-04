Наступного тижня плануємо обмін утримуваними – Пристайко
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що наступного тижня можливий обмін утримуваними особами.
Джерело: виступ Пристайка в ефірі програми "Право на владу"
Деталі: З ким саме планується обмін, з ОРДЛО чи РФ, глава МЗС не уточнив.
Пряма мова: "Найближчим часом і це вже буквально, я сподіваюся, наступного тижня ми плануємо ще більш масштабний обмін".
Нагадаємо:
- 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.
- Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.
- 7 вересня повноважена ВР з прав людини Людмила Денісова сказала, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму 110 громадян України.
- У Службі безпеки України заявляли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців.
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