Наступного тижня плануємо обмін утримуваними – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що наступного тижня можливий обмін утримуваними особами.

Джерело: виступ Пристайка в ефірі програми "Право на владу"

Деталі: З ким саме планується обмін, з ОРДЛО чи РФ, глава МЗС не уточнив.

Пряма мова: "Найближчим часом і це вже буквально, я сподіваюся, наступного тижня ми плануємо ще більш масштабний обмін".

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