У Білорусі Шаройку висунули звинувачення – ЗМІ

Затриманому у Білорусі українцеві Павлові Шаройку висунули звинувачення за статтею "шпигунство".

Про це повідомляє офіційний представник білоруського КДБ Дмитро Побяржин агентству "БелаПАН", передає "Радіо Свобода".

КДБ Білорусі підозрює Шаройка у "створенні агентурної мережі" у цій країні.

У КДБ Білорусі стверджують, що український журналіст Павло Шаройко збирав інформацію про військові об'єкти Росії в республіці.

Проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням у шпигунстві, за нею йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Як відомо, 17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка.

В "Українському радіо" додали, що редакція кілька тижнів не могла з ним зв’язатися.

За словами дружини Шаройка, журналіста затримали вдома у Мінську ще 25 жовтня. Перед тим у квартирі був обшук.

18 листопада кореспондента "Українського радіо" відвідав український консул.

Шаройку також призначили адвоката.

20 листопада стало відомо, що білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів" Олександра Скибу.

Посольство України в Білорусі звернулося нотою до МЗС Білорусі у зв'язку з інформацією про затримання громадянина України, який перебував у країні з діловою метою.

Раніше повідомлялося, що при невідомих обставинах у Гомелі зник українець Павло Гриб, який пізніше знайшовся у СІЗО Краснодару в РФ, де його утримують за підозрою у тероризмі.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу. За його словами, "запевнення Лукашенка у дружбі з українським народом нічого не варті, коли у Білорусі регулярно зникають наші громадяни".