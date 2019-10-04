Трамп хоче, щоб Палата представників скоріше проголосувала за імпічмент

Президент США Дональд Трамп вимагатиме провести голосування в Палаті представників з питання імпічменту до того, як Білий дім надасть всі документи, які вимагають демократи.

Джерело: Голос Америки з посиланням на ЗМІ

Деталі: Трамп планує надіслати листа спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі з вимогою провести голосування в Палаті представників з питання імпічменту до того, як Білий дім надасть всі документи, які вимагають демократи в Конгресі в рамках розслідувань щодо можливого імпічменту.

Інформацію про те, що такий лист готується підтвердив президент Трамп спілкуючись з пресою в п'ятницю.

Він також ухильно відповів на питання про те, чи виконає Білий дім вимогу Конгресу про надання документів. За його словами, це вирішуватимуть юристи.

За процедурою, якщо Палата представників підтримає імпічмент, то ця ініціатива опиниться в Сенаті США, де Республіканська партія, що підтримує Трампа, має більшість.

Трамп вважає, що сенатори поставляться до цього, як до обману.

Палата представників США, найімовірніше, проголосує за імпічмент, вважає американський президент.

Нагадуємо:

24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.

26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.

Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.

У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.

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Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови