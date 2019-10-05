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Мендель розповіла, чи планує вибачитися за сутичку з журналістом

Субота, 5 жовтня 2019, 17:04
Мендель розповіла, чи планує вибачитися за сутичку з журналістом

Прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що планує зустрітися з журналістом "Схем" Сергієм Андрушком та іншими журналістами після звернення Комітету ВР з питань свободи слова.

Джерело: коментар Мендель журналісту Bihus.info 

Дослівно: "Наскільки я зрозуміла, оскільки зі мною зв'язалися з Комітету ВР з питань свободи слова, ми маємо зустрітися з паном Андрушком, який зі мною зв'язувався, але жодного разу не говорив про якісь питання вибачення, не натякав на якісь образи, ... та з іншими журналістами. ... Я розумію ситуацію з Крістофером Міллером, хто третій журналіст - я не знаю". 

"Почалася якась маніпуляція ... Коли ми говоримо про питання свободи слова, треба розуміти, де закінчується дискусія і починається цькування. ... Рівень цькування не має нічого спільного з питанням свободи слова".

"Якщо в мене і була якась неправильна поведінка, вона не має викликати такого рівня цькування, булінгу і харрасменту. В даному випадку потрібно налагоджувати дорослий діалог між людьми".

Деталі:  Прес-секретар Зеленського додала, що знайти спільну мову і налагоджувати діалог "ми зможемо, коли почнемо говорити не лише про свободу слова, а й про стандарти журналістики".

За її словами, також "треба визначитися, де взагалі взялися усі ці ображені, тому що там настільки багато брехні і маніпуляцій".

"Будемо визначатися на Комітеті (на засіданні Комітету - ред.) з питань свободи слова, я прийду", - підсумувала вона.

Що передувало: 

  • Видання "Схеми" підготували розслідування, в якому оприлюднило раніше невідомі факти з біографії керівника Офісу президента Андрія Богдана.
  • У виданні зазначають, що доклали чимало зусиль, щоб отримати коментар самого Богдана. У вересні 2019 року він вчергове відмовився відповідати на запитання журналіста "Схем" щодо фактів із цього розслідування. Відмовили на Банковій і на письмове прохання про інтерв’ю з керівником ОП.
  • Журналіст видання "Схеми" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання президенту Володимиру Зеленському та керівнику ОП  Андрію Богдану. Речниця Зеленського та охорона президента не давали йому це зробити – притримували його, заважаючи підійти до Богдана.
  • Мендель пізніше пояснила, що "зупиняла" журналіста "Схем" Сергія Андрушка, бо той "втручався в особистий простір" першої особи держави.
  • Редакція програми "Схеми: корупція в деталях" оприлюднила повне відео спілкування Андрушка з Мендель.
  • Також було опубліковано відео, як 13 вересня Мендель відтягнула іншого журналіста Крістофера Міллера від Зеленського, не давши йому поставити запитання.
  • 28 вересня вибачитися за некоректну поведінку з боку Офісу президента та Мендель закликала Національна спілка журналістів.
  • 30 вересня медіарух "Медіа за усвідомлений вибір" закликав Зеленського публічно відреагувати на "загрозливе" перешкоджання роботі журналістів з боку його речниці.
  • Спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнення речниці президента Юлії Мендель за непрофесійну поведінку стосовно журналістів.
  • У заяві, оприлюдненій на "Детектор Медіа", нагадали, що "відкрите спілкування із журналістами - це не лише ознака демократичності влади, а й її обов’язок".

Українська правда
Теми: Офіс президентаЗМІ
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