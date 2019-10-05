Мендель розповіла, чи планує вибачитися за сутичку з журналістом

Прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що планує зустрітися з журналістом "Схем" Сергієм Андрушком та іншими журналістами після звернення Комітету ВР з питань свободи слова.

Джерело: коментар Мендель журналісту Bihus.info

Дослівно: "Наскільки я зрозуміла, оскільки зі мною зв'язалися з Комітету ВР з питань свободи слова, ми маємо зустрітися з паном Андрушком, який зі мною зв'язувався, але жодного разу не говорив про якісь питання вибачення, не натякав на якісь образи, ... та з іншими журналістами. ... Я розумію ситуацію з Крістофером Міллером, хто третій журналіст - я не знаю".

"Почалася якась маніпуляція ... Коли ми говоримо про питання свободи слова, треба розуміти, де закінчується дискусія і починається цькування. ... Рівень цькування не має нічого спільного з питанням свободи слова".

"Якщо в мене і була якась неправильна поведінка, вона не має викликати такого рівня цькування, булінгу і харрасменту. В даному випадку потрібно налагоджувати дорослий діалог між людьми".

Деталі: Прес-секретар Зеленського додала, що знайти спільну мову і налагоджувати діалог "ми зможемо, коли почнемо говорити не лише про свободу слова, а й про стандарти журналістики".

За її словами, також "треба визначитися, де взагалі взялися усі ці ображені, тому що там настільки багато брехні і маніпуляцій".

"Будемо визначатися на Комітеті (на засіданні Комітету - ред.) з питань свободи слова, я прийду", - підсумувала вона.

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