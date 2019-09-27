“Для цього тут працюю”: "Схеми" показали, як Мендель “оберігає” Богдана і Зеленського від преси

Редакція програми "Схеми: корупція в деталях" оприлюднила повне відео спілкування журналіста Сергія Андрушка з речницею президента Володимира Зеленського Юлією Мендель.

Джерело: "Схеми: корупція в деталях" у Telegram

Дослівно повідомлення: "Задля уникнення маніпуляцій з боку представників Офісу Президента і речниці Зеленського, редакція "Схем" публікує повне відео спілкування Сергія Андрушка з Юлією Мендель та спроб нашого журналіста отримати позицію керівника ОП Богдана і глави держави щодо фактів, встановлених редакцією під час проведення розслідування "Андрій Богдан. "Незаслужене" звання та грамота від Азарова в розпал Майдану".

Деталі: На відео речниця Зеленського притримує журналіста на відстані від Богдана.

Голова ОП сам підходить до нього впритул і, замість того, щоб відповісти на питання, каже: "Я не спілкуюся з представниками видань, які обманюють суспільство і не дотримуються журналістських стандартів. Крапка".

Невдовзі Андрушко, якого стримує охорона президента і його речниця Мендель, намагається дістатися ближче до Зеленського із запитанням "Чи має значення для вас, що люди з вашого найближчого оточення отримали незаслуженого юриста за те, чого насправді не відбувалося?".

Крім того, журналісти показали, як 13 вересня Мендель відтягнула іншого журналіста від Зеленського, не давши йому поставити запитання.

На зауваження журналіста, що "не так це має працювати" речниця відповіла: "Так, саме для цього я тут працюю".

Цьому передував коментар Мендель, у якому речниця пояснює, що "зупиняла" Андрушка, бо той "втручався в особистий простір" першої особи держави.

Крім того, вона відзначила, що "не штовхала і не кидалася, а зупиняла".

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