Спілка журналістів закликала Мендель вибачитися
Національна спілка журналістів України закликає Офіс президента та прес-секретаря президента Юлію Мендель "переглянути ставлення до журналістів" та вибачитися за некоректну поведінку щодо представників ЗМІ.
Джерело: голова НСЖУ Сергій Томіленко у Facebook
Пряма мова: "Прес-секретар президента не має права фізично перешкоджати роботі журналістів. Чи дружні обійми, чи відштовхування-відтягування – це не та поведінка, з якою журналісти мають миритися.
…Національна спілка журналістів України звертається до Офісу президента та прес-секретаря президента Юлії Мендель із закликом переглянути ставлення до журналістів, вибачитися за некоректні заяви та прикрі ситуації, які трапилися.
І головне, нова владна команда має будувати коректні стосунки із журналістами, визнаючи, що спілкування із незалежними медіа – це важливий обов’язок демократичної влади, відповідальної перед громадянами".
Деталі: Томіленко висловив солідарність із журналістами програми "Схеми: корупція в деталях" та американським журналістом Крістофером Міллером, який працює у Києві для "Радіо Свобода".
"Влада в усьому світі шукає формати уникання неконтрольованих контактів із незалежними журналістами. І це природньо. Чиновник (як і кожна людина) боїться незручних запитань. Але перешкоджання журналістській діяльності – найгірша з можливих реакцій влади", - додав голова НСЖУ.
Що передувало: Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання президенту Володимиру Зеленському та керівнику Офісу президента Андрію Богдану. Речниця та охорона президента не давали йому це зробити – притримували його, заважаючи підійти до Богдана.
Мендель пізніше пояснила, що "зупиняла" журналіста "Схем" Сергія Андрушка, бо той "втручався в особистий простір" першої особи держави.
Редакція програми "Схеми: корупція в деталях" оприлюднила повне відео спілкування журналіста Сергія Андрушка з речницею президента Юлією Мендель. Також було опубліковано відео, як 13 вересня Мендель відтягнула іншого журналіста Крістофера Міллера від Зеленського, не давши йому поставити запитання.
Передісторія:
- "Схеми" підготували розслідування, в якому розповіли про раніше невідомі факти з біографії керівника Офісу президента Андрія Богдана.
- У виданні зазначають, що доклали чимало зусиль, щоб отримати коментар самого Богдана.
- У вересні 2019 року він укотре відмовився відповідати на запитання журналіста "Схем" щодо фактів із цього розслідування. Відмовили на Банковій і на письмове прохання про інтерв’ю з керівником ОП.
- Розслідувачі з'ясували, що Андрій Богдан отримав звання заслуженого юриста України згідно з указом третього президента Віктора Ющенка за повернення "Нікопольського заводу феросплавів" у державну власність. Але завод держава собі не повернула.
- Крім того, згідно з матеріалом "Схем", Богдан 19-20 листопада 2013 року, напередодні скасування євроінтеграції України, літав на переговори в Росію у складі урядової делегації на чолі з прем'єром Миколою Азаровим.
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