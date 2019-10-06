Помпео розкритикував розслідування імпічменту Трампа

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео виступив на захист дій адміністрації Дональда Трампа стосовно України.

Джерело: агентство AP.

Виступаючи перед журналістами в Афінах, Помпео заявив, що розслідування, про яке США просили владу України, стосувалося можливого втручання України в президентські вибори 2016 року в США.

При цьому держсекретар не став згадувати про пропозицію Трампа, яка звучала в розмові з новим президентом України, спеціально розслідувати справу щодо компанії Burisma у якій працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантер.

Помпео розкритикував розслідування імпічменту як "явно політичне" і сказав, що дії Держдепу були спрямовані виключно на поліпшення відносин з новою владою України, яка прийшла навесні. Він також сказав, що робота колишнього спеціального посланника в Україні Курта Волкера ґрунтувалася на вказівках президента робити саме це.

"Держдепартамент за вказівкою президента був сфокусований на створенні простору, де ми могли б у кінцевому підсумку створити хороші стосунки з цим урядом. Посол Волкер старанно працював над створенням цієї можливості", — сказав Помпео.

Помпео також сказав, що Державний департамент відповів Конгресу, який вимагав документи, пов'язані з Україною. Однак він не сказав, що це була за відповідь.

Нагадуємо:

24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.

26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.

Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.

У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.

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Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови