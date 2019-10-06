Помпео розкритикував розслідування імпічменту Трампа

927 переглядів
Неділя, 6 жовтня 2019, 00:23

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео виступив на захист дій адміністрації Дональда Трампа стосовно України.

Джерело: агентство AP.

Виступаючи перед журналістами в Афінах, Помпео заявив, що розслідування, про яке США просили владу України, стосувалося можливого втручання України в президентські вибори 2016 року в США.

При цьому держсекретар не став згадувати про пропозицію Трампа, яка звучала в розмові з новим президентом України, спеціально розслідувати справу щодо компанії Burisma у якій працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантер.

Помпео розкритикував розслідування імпічменту як "явно політичне" і сказав, що дії Держдепу були спрямовані виключно на поліпшення відносин з новою владою України, яка прийшла навесні. Він також сказав, що робота колишнього спеціального посланника в Україні Курта Волкера ґрунтувалася на вказівках президента робити саме це.

"Держдепартамент за вказівкою президента був сфокусований на створенні простору, де ми могли б у кінцевому підсумку створити хороші стосунки з цим урядом. Посол Волкер старанно працював над створенням цієї можливості", — сказав Помпео.

Помпео також сказав, що Державний департамент відповів Конгресу, який вимагав документи, пов'язані з Україною. Однак він не сказав, що це була за відповідь.

Нагадуємо:

  • 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.
  • Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.
  • У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.

Знати більше: Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Трамп вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міністр енергетики США пропонував Зеленському людей до Нафтогазу — ЗМІ 6 жовтня 2019, 01:05
У Зеленського анонсували візит на лінію розмежування: переконатися у безпеці 5 жовтня 2019, 22:38
Помпео назвав розслідування розмови Трампа і Зеленського "дурною грою" 5 жовтня 2019, 21:16
Усі новини
Головні новини
Евакуювали кількасот студентів через загрозу обвалу гуртожитку у Дніпрі
У Зеленського анонсували візит на лінію розмежування: переконатися у безпеці
СЦКК: Бойовики обстрілюють ділянки розведення сил на лінії розмежування
Мендель розповіла, чи планує вибачитися за сутичку з журналістом
Усі новини
соціум

5 речей, які свідомі чайлд-фрі хочуть розповісти кожному

безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти

Музика

Українська музика за вересень: "Бумбокс", Alyona Alyona, The Hardkiss та інші