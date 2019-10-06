Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Помпео розкритикував розслідування імпічменту Трампа

Неділя, 6 жовтня 2019, 00:23

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео виступив на захист дій адміністрації Дональда Трампа стосовно України.

Джерело: агентство AP.

Виступаючи перед журналістами в Афінах, Помпео заявив, що розслідування, про яке США просили владу України, стосувалося можливого втручання України в президентські вибори 2016 року в США.

При цьому держсекретар не став згадувати про пропозицію Трампа, яка звучала в розмові з новим президентом України, спеціально розслідувати справу щодо компанії Burisma у якій працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантер.

Помпео розкритикував розслідування імпічменту як "явно політичне" і сказав, що дії Держдепу були спрямовані виключно на поліпшення відносин з новою владою України, яка прийшла навесні. Він також сказав, що робота колишнього спеціального посланника в Україні Курта Волкера ґрунтувалася на вказівках президента робити саме це.

"Держдепартамент за вказівкою президента був сфокусований на створенні простору, де ми могли б у кінцевому підсумку створити хороші стосунки з цим урядом. Посол Волкер старанно працював над створенням цієї можливості", — сказав Помпео.

Помпео також сказав, що Державний департамент відповів Конгресу, який вимагав документи, пов'язані з Україною. Однак він не сказав, що це була за відповідь.

Нагадуємо:

  • 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.
  • Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.
  • У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.

Знати більше: Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Теми: ЗеленськийТрампвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Зеленський
Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки, військовими командувачами
До гарантій безпеки України, крім G7, приєдналися ще 6 країн – Зеленський
Стефанішина пояснила гнівний твіт Зеленського: Отримали сигнали невіри в перемогу України
Останні новини
01:48
відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: