Держдеп США самостійно розблокував допомогу Україні — Bloomberg

Державний департамент Сполучених Штатів Америки у вересні ухвалив рішення відновити виділення частини фінансової допомоги Україні до того, як відповідне розпорядження видав президент Дональд Трамп.

Джерело: Bloomberg із посиланням на співрозмовників

Деталі: Відповідне рішення Державний департамент прийняв за кілька днів до 11 вересня, коли про це оголосив Дональд Трамп.

Раніше працівники американського зовнішньополітичного відомства довідалися про те, що Адміністративно-бюджетне управління, а отже, і президент США, не мали юридичних повноважень затримувати військову допомогу Україні.

Саме працівник цього органу повідомив про замороження допомоги тимчасовому повіреному у справах США в Україні Вільяму Тейлору 17 липня. Рішення було прийнято Адміністративно-бюджетним управлінням за вказівки виконувача обов’язків глави адміністрації Трампа Міка Малвені 10 липня.

Більше деталей: За даними Bloomberg, пам’ятну записку, де містилося обґрунтування повноважень Державного департаменту, його глава Майк Помпео отримав 7 вересня. Але працівники відомства не хотіли псувати відносин з Білим домом і тому не поспішали ухвалювати жодних рішень.

Незадовго до 9 вересня тодішній радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон дав Державному департаменту сигнал, що військову допомогу можна розморожувати. І за кілька годин до заяви Трампа 11 вересня відповідне рішення було ухвалено на рівні Державного департаменту.

Працівники Білого дому були шоковані діями Болтона, коли вони про них дізналися, назвавши їх порушенням протоколу, а Мік Малвені був заскочений зненацька. Представники Адміністративно-бюджетного управління в коментарі Bloomberg заявили, що ані втручання Болтона, ані зміни повноважень не було.

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