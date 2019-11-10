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Госдеп США самостоятельно разблокировал помощь Украине — Bloomberg

Воскресенье, 10 ноября 2019, 00:42
Госдеп США самостоятельно разблокировал помощь Украине — Bloomberg

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в сентябре принял решение возобновить выделение части финансовой помощи Украине до того, как соответствующее распоряжение издал президент Дональд Трамп.

Источник: Bloomberg со ссылкой на собеседников

Детали: Соответствующее решение Государственный департамент принял за несколько дней до 11 сентября, когда об этом объявил Дональд Трамп.

Ранее работники американского внешнеполитического ведомства узнали о том, что административно-бюджетное управление, а следовательно, и президент США, не имели юридических полномочий задерживать военную помощь Украине.

Именно работник этого органа сообщил о замораживании помощи временному поверенному в делах США в Украине Уильяму Тейлору 17 июля. Решение было принято Административно-бюджетным управлением указанием исполняющего обязанности главы администрации Трампа Мика Малвени 10 июля.

Больше деталей:  По данным Bloomberg, памятную записку, где содержалось обоснование полномочий Государственного департамента, его глава Майк Помпео получил 7 сентября. Но работники ведомства не хотели портить отношения с Белым домом и поэтому не спешили принимать никаких решений.

Незадолго до 9 сентября тогдашний советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон дал Государственному департаменту сигнал, что военную помощь можно размораживать. И за несколько часов до заявления Трампа 11 сентября соответствующее решение было принято на уровне Государственного департамента.

Работники Белого дома были шокированы действиями Болтона, когда они о них узнали, назвав их нарушением протокола, а Мик Малвени был удивлен неожиданностью такого решения. Представители Административно-бюджетного управления в комментарии Bloomberg заявили, что ни вмешательства Болтона, ни изменения полномочий не было.

Предыстория:

  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
  • На выборах президента 21 апреля после объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскому позвонил Трамп.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампУкраина
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