Экс-глава СНБО Данилюк предлагал подполковнику США возглавить Минобороны

2366 просмотров
Вторник, 19 ноября 2019, 21:18

Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Виндман сказал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте.

Виндман сказал, что бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предложил ему должность министра обороны Украины.

Он добавил, что получив предложение, он доложил об этом своим руководителям и "соответствующим контрразведчикам", а затем "забыл об этом".

"Я американец... Я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман, добавив, что "вся эта концепция была достаточно комичной".

Виндман заявил, что его руководители никогда не поднимали с ним вопрос о конфликте интересов, продолжая работу с Советом национальной безопасности после этого предложения.

Во время слушаний Виндман также заявил, что считал "неуместным" телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Виндман уже давал показания за закрытыми дверями и ранее заявил, что из разговора ему стало понятно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, что хотел Трамп.

Темы: Александр Данилюк Минобороны США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Богдан о Данилюке: Мы слишком тесны для такого "великого" политика 31 октября 2019, 08:39
Андрей Богдан: Зеленский устал от негатива. Он очень измучился 31 октября 2019, 06:00
Президент Зеленский. Успехи, которые мы не видим, и ошибки, которые нам слепят глаза 18 октября 2019, 13:00
Все новости
Главные новости
Новости дня: баттл Тимошенко-Зеленский, "нормандский формат"
Суд отпустил Ляшко на поруки
Суд по Насирову за 10 минут заслушал обвинение, которое раньше читали 2 года
Бывшему нардепу Дзензерскому сообщили о подозрении: скрыл 4,7 миллиарда долгов
Все новости
рейтинги

Безопасна ли Украина для туристов

улыбнитесь!

20 самых смешных мемов о сне в которых каждый узнает себя

здоровье

Работу надо оставлять на работе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів