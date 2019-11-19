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Экс-глава СНБО Данилюк предлагал подполковнику США возглавить Минобороны

Вторник, 19 ноября 2019, 20:18

Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Виндман сказал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте.

Виндман сказал, что бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предложил ему должность министра обороны Украины.

Он добавил, что получив предложение, он доложил об этом своим руководителям и "соответствующим контрразведчикам", а затем "забыл об этом".

"Я американец... Я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман, добавив, что "вся эта концепция была достаточно комичной".

Виндман заявил, что его руководители никогда не поднимали с ним вопрос о конфликте интересов, продолжая работу с Советом национальной безопасности после этого предложения.

Во время слушаний Виндман также заявил, что считал "неуместным" телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Виндман уже давал показания за закрытыми дверями и ранее заявил, что из разговора ему стало понятно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, что хотел Трамп.

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Темы: Александр ДанилюкМинобороныСША
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