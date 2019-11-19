Экс-глава СНБО Данилюк предлагал подполковнику США возглавить Минобороны
Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Виндман сказал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте.
Виндман сказал, что бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предложил ему должность министра обороны Украины.
Он добавил, что получив предложение, он доложил об этом своим руководителям и "соответствующим контрразведчикам", а затем "забыл об этом".
"Я американец... Я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман, добавив, что "вся эта концепция была достаточно комичной".
Виндман заявил, что его руководители никогда не поднимали с ним вопрос о конфликте интересов, продолжая работу с Советом национальной безопасности после этого предложения.
Во время слушаний Виндман также заявил, что считал "неуместным" телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Виндман уже давал показания за закрытыми дверями и ранее заявил, что из разговора ему стало понятно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, что хотел Трамп.
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