США відклали санкції проти Huawei

Міністерство торгівлі США на 90 днів продовжило тимчасову загальну ліцензію для компанії Huawei.

Джерело: сайт Міністерства торгівлі США

Деталі: Міністр торгівлі Уілбур Росс заявив, що це "дозволить операторам продовжувати обслуговування клієнтів в деяких з найвіддаленіших районів Сполучених Штатів". Влада США вже в третій раз відклала введення санкцій.

У свою чергу голова ради директорів Huawei Лян Хуа запевнив, що рішення США мало вплине на його компанію.

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