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США відклали санкції проти Huawei

Середа, 20 листопада 2019, 00:03

Міністерство торгівлі США на 90 днів продовжило тимчасову загальну ліцензію для компанії Huawei.

Джерело: сайт Міністерства торгівлі США

Деталі: Міністр торгівлі Уілбур Росс заявив, що це "дозволить операторам продовжувати обслуговування клієнтів в деяких з найвіддаленіших районів Сполучених Штатів". Влада США вже в третій раз відклала введення санкцій.

У свою чергу голова ради директорів Huawei Лян Хуа запевнив, що рішення США мало вплине на його компанію.

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє американським компаніям використовувати іноземні телекомунікації, які можуть створювати ризик для країни.
  • Компанія Huawei Technologies Co Ltd була внесена список компаній, торгівля з якими забороняється.
  • Американська компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з Huawei. У зв'язку з цим Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail.
  • Крім Google співробітництво з Huawei призупинили ще чотири компанії - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.
  • Наприкінці квітня Центральне розвідувальне управління  повідомило союзникам США про те, що китайська телекомунікаційна корпорація Huawei отримує фінансування від органів безпеки КНР.
  • За даними британського видання The Times, яке посилалося на власні джерела, Huawei отримує кошти від Народно-визвольної армії Китаю та від комісії з національної безпеки Комуністичної партії Китаю. 
  • Отриману інформацію США передали своїм партнерам із розвідувального альянсу Five Eyes, до якого входять Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та США.
  • США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.
  • Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.
  • У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

Теми: СШАКитай
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