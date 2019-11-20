США отложили санкции против Huawei
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Среда, 20 ноября 2019, 01:03
Министерство торговли США на 90 дней продлило временную общую лицензию для компании Huawei.
Источник: сайт Министерства торговли США
Детали: Министр торговли Уилбур Росс заявил, что это "позволит операторам продолжать обслуживание клиентов в некоторых из самых отдаленных районов Соединенных Штатов". Отметим, что власти США уже в третий раз отложили ввод санкции
В свою очередь председатель совета директоров Huawei Лян Хуа заверил, что решение США мало повлияет на его компанию.
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать иностранные телекоммуникации, которые могут создавать риск для страны.
- Компания Huawei Technologies Co Ltd была внесена список компаний, торговля с которыми запрещается.
- Американская компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с Huawei. В связи с этим Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.
- Помимо Google сотрудничество с Huawei приостановили еще четыре компании - это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.
- В конце апреля Центральное разведывательное управление сообщило союзникам США о том, что китайская телекоммуникационная корпорация Huawei получает финансирование от органов безопасности КНР.
- По данным британского издания The Times, которое ссылалось на собственные источники, Huawei получает средства от Народно-освободительной армии Китая и от комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая.
- Полученную информацию США передали своим партнерам из разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.
- США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматриваютподобные шаги.
- Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.
- В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы"для получения секретов".
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