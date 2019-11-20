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США отложили санкции против Huawei

Среда, 20 ноября 2019, 00:03

Министерство торговли США на 90 дней продлило временную общую лицензию для компании Huawei.

Источник: сайт Министерства торговли США

Детали: Министр торговли Уилбур Росс заявил, что это "позволит операторам продолжать обслуживание клиентов в некоторых из самых отдаленных районов Соединенных Штатов". Власти США уже в третий раз отложили ввод санкции

В свою очередь председатель совета директоров Huawei Лян Хуа заверил, что решение США мало повлияет на его компанию.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать иностранные телекоммуникации, которые могут создавать риск для страны.
  • Компания Huawei Technologies Co Ltd была внесена список компаний, торговля с которыми запрещается.
  • Американская компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с Huawei. В связи с этим Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.
  • Помимо Google сотрудничество с Huawei приостановили еще четыре компании - это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.
  • В конце апреля Центральное разведывательное управление сообщило союзникам США о том, что китайская телекоммуникационная корпорация Huawei получает финансирование от органов безопасности КНР.
  • По данным британского издания The Times, которое ссылалось на собственные источники, Huawei получает средства от Народно-освободительной армии Китая и от комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая.
  • Полученную информацию США передали своим партнерам из разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.
  • США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматриваютподобные шаги.
  • Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.
  • В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы"для получения секретов".

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Темы: СШАКитай
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