США отложили санкции против Huawei

Министерство торговли США на 90 дней продлило временную общую лицензию для компании Huawei.

Источник: сайт Министерства торговли США

Детали: Министр торговли Уилбур Росс заявил, что это "позволит операторам продолжать обслуживание клиентов в некоторых из самых отдаленных районов Соединенных Штатов". Власти США уже в третий раз отложили ввод санкции

В свою очередь председатель совета директоров Huawei Лян Хуа заверил, что решение США мало повлияет на его компанию.

Напомним: