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Зеленський змусив ще одного чиновника пообіцяти відремонтувати міст

Четвер, 21 листопада 2019, 02:27

Президент Володимир Зеленський змусив голову Миколаївської ОДА Олександра Стадніка пообіцяти при журналістах, що Південнобузький міст Миколаєва буде відремонтований впродовж року.

Джерело: брифінг президента в Очакові

Пряма мова Зеленського: "У нас тут у кожній області так. По-іншому не будується, у Дніпрі так було, у Станиці Луганській, у Маріуполі з дорогою. Якщо ви скажете журналістам, люди будуть вас бачити, впізнавати на вулицях і запитувати "Де міст?"."

Відповідь чиновника "Будемо старатися" не влаштувала главу держави, тож він запитав "У наступному році міст буде стояти?". 

Після того як Зеленський декілька разів перепитав чи бере на себе зобов’язання керівник ОДА відремонтувати міст, Стаднік відповів "Буде".

Деталі: У свою чергу голова ОДА намагався ухилитись від конкретної відповіді, "щоб не було потім ситуації, коли не побудуємо". 

"А ви побудуйте", – сказав Зеленський. 

Стаднік розповів, що наразі вирішується питання проєктної документації для ремонту моста. 

Нагадаємо:

  • У липні під час візиту президента України до Дніпра Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов домовилися, що мер піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.
  • 7 вересня Борис Філатов продемонстрував новий міст, про який він бився об заклад з президентом.  
  • Пізніше Зеленський заявив, що парі з мером Дніпра Борисом Філатовим триває. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МиколаївЗеленський
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