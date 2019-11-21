Зеленський змусив ще одного чиновника пообіцяти відремонтувати міст

Президент Володимир Зеленський змусив голову Миколаївської ОДА Олександра Стадніка пообіцяти при журналістах, що Південнобузький міст Миколаєва буде відремонтований впродовж року.

Джерело: брифінг президента в Очакові

Пряма мова Зеленського: "У нас тут у кожній області так. По-іншому не будується, у Дніпрі так було, у Станиці Луганській, у Маріуполі з дорогою. Якщо ви скажете журналістам, люди будуть вас бачити, впізнавати на вулицях і запитувати "Де міст?"."

Відповідь чиновника "Будемо старатися" не влаштувала главу держави, тож він запитав "У наступному році міст буде стояти?".

Після того як Зеленський декілька разів перепитав чи бере на себе зобов’язання керівник ОДА відремонтувати міст, Стаднік відповів "Буде".

Деталі: У свою чергу Стаднік намагався ухилитись від конкретної відповіді, "щоб не було потім ситуації, коли не побудуємо".

"А ви побудуйте", – сказав Зеленський.

Голова ОДА розповів, що наразі вирішується питання проєктної документації для ремонту моста.

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