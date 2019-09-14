Міст або посада: Зеленський заявив, що парі з Філатовим триває

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Субота, 14 вересня 2019, 15:50

Президент України Володимир Зеленський заявив, що парі з мером Дніпра Борисом Філатовим триває. 

Джерело: коментар президента під час робочої поїдки до Дніпра, в ході якої Зеленський оглянув відремонтований міст. 

Пряма мова: "Є нормальна новина, добра, є - не дуже. Те, що я бачу - якісь розбірки між мером міста, Службою безпеки, науковцями... Хтось не розуміє якість цього мосту, хтось підтверджує, що міст здано і можна їздити".

"Думаю так - міст зроблено, терміни (дотримано - ред.), ми по ньому їхали... Але якість мосту ми не можемо зараз підтвердити. Для ухвалення справедливого рішення ... Мер передасть мені особисто матеріали, я звернуся до спеціальної комісії, і хай комісія приїзджає і приймає. Я розберусь ... Дайте мені деякий час на справедливе рішення. ... Парі триває". 

У свою чергу Філатов зазначив, що очікує на "справедливе та об'єктивне" рішення.

Що передувало: У липні під час візиту президента України до Дніпра Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов домовилися, що мер піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.

9 серпня правоохоронці з експертами оглянули міст та взяли зразки бетону для судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи.  

Прокуратура Дніпропетровської області почала перевірку фактів можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі  провадження в рамках кримінального провадження за ст. 191 КК.

7 вересня Борис Філатов продемонстрував новий міст, про який він бився об заклад з президентом.  

13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці провели обшуки, у провадженні щодо ймовірних зловживань при реконструкції Центрального мосту, повідомили про підозру 7 особам, серед них - заступник мера.

Українська правда

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Теми: Зеленський Дніпро Філатов


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