"Динамо" і гравця "Шахтаря" покарали за витівки на матчі в Харкові
Четвер, 21 листопада 2019, 13:15
Київське "Динамо" покарали одним домашнім матчем без глядачів та штрафом у 500 тисяч гривень за поведінку своїх уболівальників на матчі 14-го туру УПЛ з донецьким "Шахтарем".
Джерело: рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу
Дослівно: "ФК "Динамо" проведе один домашній матч без глядачів (плюс один матч без глядачів умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2019/2020) та зобов'язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень".
Деталі: Футболіста "Шахтаря" Тайсона, який був вилучений з поля в тому матчі за непристойний жест, відсторонили на одну гру та ще на дві умовно.
Передісторія:
- Під час матчу між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" у Харкові в неділю гру зупиняли через расистські вигуки фанатів киян на адресу гравців клубу "Шахтар" Тайсона та Дентіньйо.
- "Шахтар" заявив, що засуджує будь-які прояви расизму.
- У "Динамо" підкреслили, що проблема нетерпимості актуальна для багатьох фан-секторів. Водночас там закликали провести об’єктивне розслідування та зазначили, що боротьба вітчизняної Асоціації футболу з футбольним хуліганством зводиться лише до визначення розмірів грошових штрафів. Натомість, за всі роки не ініційовано жодного заходу, зустрічі, діалогу з представниками фан-середовища, лідерами вболівальницьких рухів.
Українська правда