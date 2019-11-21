"Динамо" і гравця "Шахтаря" покарали за витівки на матчі в Харкові

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Четвер, 21 листопада 2019, 14:15

Київське "Динамо" покарали одним домашнім матчем без глядачів та штрафом у 500 тисяч гривень за поведінку своїх уболівальників на матчі 14-го туру УПЛ з донецьким "Шахтарем".

Джерело: рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу

Дослівно: "ФК "Динамо" проведе один домашній матч без глядачів (плюс один матч без глядачів умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2019/2020) та зобов'язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень".

Деталі: Футболіста "Шахтаря" Тайсона, який був вилучений з поля в тому матчі за непристойний жест, відсторонили на одну гру та ще на дві умовно.

Передісторія:

  • Під час матчу між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" у Харкові в неділю гру зупиняли через расистські вигуки фанатів киян на адресу гравців клубу "Шахтар" Тайсона та Дентіньйо.
  • "Шахтар" заявив, що засуджує будь-які прояви расизму.
  • У "Динамо" підкреслили, що проблема нетерпимості актуальна для багатьох фан-секторів. Водночас там закликали провести об’єктивне розслідування та зазначили, що боротьба вітчизняної Асоціації футболу з футбольним хуліганством зводиться лише до визначення розмірів грошових штрафів. Натомість, за всі роки не ініційовано жодного заходу, зустрічі, діалогу з представниками фан-середовища, лідерами вболівальницьких рухів.

Українська правда
Теми: футбол


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