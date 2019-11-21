Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" і гравця "Шахтаря" покарали за витівки на матчі в Харкові

Четвер, 21 листопада 2019, 13:15

Київське "Динамо" покарали одним домашнім матчем без глядачів та штрафом у 500 тисяч гривень за поведінку своїх уболівальників на матчі 14-го туру УПЛ з донецьким "Шахтарем".

Джерело: рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу

Дослівно: "ФК "Динамо" проведе один домашній матч без глядачів (плюс один матч без глядачів умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2019/2020) та зобов'язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень".

Деталі: Футболіста "Шахтаря" Тайсона, який був вилучений з поля в тому матчі за непристойний жест, відсторонили на одну гру та ще на дві умовно.

Передісторія:

  • Під час матчу між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" у Харкові в неділю гру зупиняли через расистські вигуки фанатів киян на адресу гравців клубу "Шахтар" Тайсона та Дентіньйо.
  • "Шахтар" заявив, що засуджує будь-які прояви расизму.
  • У "Динамо" підкреслили, що проблема нетерпимості актуальна для багатьох фан-секторів. Водночас там закликали провести об’єктивне розслідування та зазначили, що боротьба вітчизняної Асоціації футболу з футбольним хуліганством зводиться лише до визначення розмірів грошових штрафів. Натомість, за всі роки не ініційовано жодного заходу, зустрічі, діалогу з представниками фан-середовища, лідерами вболівальницьких рухів.

Українська правда
Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: