"Динамо" і гравця "Шахтаря" покарали за витівки на матчі в Харкові

Київське "Динамо" покарали одним домашнім матчем без глядачів та штрафом у 500 тисяч гривень за поведінку своїх уболівальників на матчі 14-го туру УПЛ з донецьким "Шахтарем".

Джерело: рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу

Дослівно: "ФК "Динамо" проведе один домашній матч без глядачів (плюс один матч без глядачів умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2019/2020) та зобов'язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень".

Деталі: Футболіста "Шахтаря" Тайсона, який був вилучений з поля в тому матчі за непристойний жест, відсторонили на одну гру та ще на дві умовно.

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