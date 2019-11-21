Туск про кримінальне переслідування Порошенка: Це щось небезпечне

Новообраний голова Європейської народної партії Дональд Туск висловив занепокоєння щодо кримінальних проваджень стосовно п’ятого президента України Петра Порошенка.

Джерело: Туск, відповідаючи на запитання на пресконференції, якого цитує "Радіо Свобода".

Пряма мова: "Моє перше враження, що це щось дійсно небезпечне. Я сподіваюсь, що Україна залишатиметься країною, в якій правоохоронні та судові органи поважають верховенство права, і в якій немає місця для політично вмотивованих переслідувань. Будь-яка спроба залякування лідерів опозиції стане предметом занепокоєння в Європі…

Завжди, коли влада або люди у владі використовують правосуддя проти політичних опонентів. Це у будь-якому вигляді, чи у середньо- чи у довгостроковій перспективі, стане трагедією не лише для жертв переслідування, а й для всієї країни".

Деталі: У Загребі проходить конгрес Європейської народної партії, на якому Туска, який завершує каденцію на посту президента Європейської ради, офіційно обрали головою. На конгресі також у якості запрошених присутні Порошенко і представники його партії "Європейська солідарність".

Додатково: У вересні Європейська народна партія надала статус спостерігача українській партії "Європейська солідарність" експрезидента Петра Порошенка (раніше БПП).

Чому це важливо: Після приходу до влади Володимира Зеленського проти колишнього президента Петра Порошенка відкрито низку проваджень, за якими стоїть юрист Андрій Портнов – колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі, знайомий із нинішнім головою Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Богданом.

У команді Порошенка вважають, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба став інструментом у руках Портнова.

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