Туск про кримінальне переслідування Порошенка: Це щось небезпечне
Новообраний голова Європейської народної партії Дональд Туск висловив занепокоєння щодо кримінальних проваджень стосовно п’ятого президента України Петра Порошенка.
Джерело: Туск, відповідаючи на запитання на пресконференції, якого цитує "Радіо Свобода".
Пряма мова: "Моє перше враження, що це щось дійсно небезпечне. Я сподіваюсь, що Україна залишатиметься країною, в якій правоохоронні та судові органи поважають верховенство права, і в якій немає місця для політично вмотивованих переслідувань. Будь-яка спроба залякування лідерів опозиції стане предметом занепокоєння в Європі…
Завжди, коли влада або люди у владі використовують правосуддя проти політичних опонентів. Це у будь-якому вигляді, чи у середньо- чи у довгостроковій перспективі, стане трагедією не лише для жертв переслідування, а й для всієї країни".
Деталі: У Загребі проходить конгрес Європейської народної партії, на якому Туска, який завершує каденцію на посту президента Європейської ради, офіційно обрали головою. На конгресі також у якості запрошених присутні Порошенко і представники його партії "Європейська солідарність".
Додатково: У вересні Європейська народна партія надала статус спостерігача українській партії "Європейська солідарність" експрезидента Петра Порошенка (раніше БПП).
Чому це важливо: Після приходу до влади Володимира Зеленського проти колишнього президента Петра Порошенка відкрито низку проваджень, за якими стоїть юрист Андрій Портнов – колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі, знайомий із нинішнім головою Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Богданом.
У команді Порошенка вважають, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба став інструментом у руках Портнова.
Знати більше: Зустрінь весну без пороху. У чому підозрюють Порошенка
Передісторія:
- Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у 13 кримінальних провадженнях, учасником яких є Петро Порошенко.
- 18 листопада пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила, що слідчі центрального апарату скерували до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру Петру Порошенкові. У проєкті підозри йдеться про ч. 3 ст. 109 (державна зрада) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.
- Порошенко, який у вересні висловлював упевненість, що новій владі "не вдасться запроторити його за грати", відреагував на новину про підозру: Навіть кури сміються.