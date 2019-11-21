"Воював у Чечні разом з Яценюком": Росія передала Польщі матеріали справи на Мазура

Росія переслала Польщі матеріали "чеченської справи", за якою поляки затримали громадянина України Ігоря Мазура.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на коментар Мазура.

Пряма мова: "Я думаю, це ті покази, які вибиті з Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, який зараз лікується у психіатричній лікарні після тих катувань; ще покази кількох росіян, які сиділи у російських тюрмах сиділи за кримінальні злочини, а потім через 20 років згадали, що ще й "у Чечні воювали".

Тобто це – надумані покази, бо, за тими матеріалами, я був командиром підрозділу, де служив Арсеній Яценюк, брати Тягнибоки, служили хлопці, які на той час були взагалі дітьми – не можна воювати у три з половиною роки".

Деталі: За словами Мазура, з цими паперами має ознайомитись український консул.

Що було раніше: 9 листопада за запитом РФ в Польщі затримали одного з лідерів "УНА-УНСО", ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура з позивним "Тополя".

В ніч на 14 листопада затриманий у Польщі Мазур повернувся до України.

Перед цим Мазура передали на поруки Генерального консула України у Любліні.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив, що Інтерпол не закрив справу Мазура, вона "у підвішеному стані"