Бойовики влаштували дві провокації – Міноборони

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Неділя, 24 листопада 2019, 14:46

Незаконні збройні формування на Донбасі двічі відкривали вогонь від початку доби 24 листопада.

Джерело: зведення Міноборони

Дослівно: "24 листопада в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях зафіксовано дві ворожі збройні провокації, обидві на Донецькому напрямку".

Деталі: Зокрема, близько першої години ночі ворог обстріляв з кулеметів укріплення підрозділів Об’єднаних сил неподалік с. Тарамчук. Обстріл вівся з напрямку н.п. Оленівка.

Зазначається, що у відповідь захисники застосували аналогічну зброю.

Вдруге бойовики порушили режим тиші біля с. Водяне, витративши сім мінометних боєприпасів калібру 82 мм. Обстріл зафіксовано об 11:30 зі сторони Ужівки.

Вогонь у відповідь українські  військові не відкривали.

Станом на 14:00 ситуація в зоні ООС контрольована українськими підрозділами, втрат серед захисників немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі Донбас війна


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