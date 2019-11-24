Боевики устроили две провокации – Минобороны

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Воскресенье, 24 ноября 2019, 14:46

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды открывали огонь от начала суток 24 ноября.

Источник: сводка Минобороны

Дословно: "24 ноября в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях зафиксировано две враждебные вооруженные провокации, обе на Донецком направлении".

Детали: В частности, около часа ночи враг обстрелял из пулеметов укрепления подразделений Объединенных сил неподалеку с. Тарамчук. Обстрел велся со стороны н.п. Оленевка.

Отмечается, что в ответ защитники применили аналогичное оружие.

Второй раз боевики нарушили режим тишины возле с. Водяное, потратив семь минометных боеприпасов калибра 82 мм. Обстрел зафиксирован в 11:30 по стороны Ужовки.

Огонь украинские военные не открывали.

По состоянию на 14:00 ситуация в зоне ООС контролируемая украинскими подразделениями, потерь среди защитников нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донбасс война


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