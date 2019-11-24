Уполномоченный по правам ребенка в реанимации – СМИ

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Воскресенье, 24 ноября 2019, 17:07

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Источник: DT.UA со ссылкой на информированный источник

Детали: По данным издания, с Кулебой были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей.

Другие подробности происшествия неизвестны.

Темы: ДТП


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