Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в серьезное ДТП.

Источник: DT.UA со ссылкой на информированный источник, Антон Геращенко в Facebook, полиция Киевской области, Николай Кулеба в Facebook

Детали: Сначала "Зеркало недели" сообщило со ссылкой на источник, что детский омбудсмен находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным издания, с Кулебой были старший сын Тимофей ("находится в очень тяжелом состоянии в реанимации") и младший сын Елисей.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко позже сообщил, что Кулеба пострадал в ДТП в поселке Чабаны Киевской области.

Прямая речь Геращенко: "К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Фото с Facebook Геращенко

В результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализированы)".

Позже Геращенко исправил формулировку о том, что водитель Volkswagen "допустил столкновение" на "столкнулся". Он также добавил, что "нельзя отвлекаться от вождения" и "нельзя ехать на красный свет светофора".

В комментариях к посту он отметил, что виновника ДТП определит суд.

"Автомобиль Тойота под управлением М. Кулебы поехал на красный свет. Это факт. Следствие и эксперты будет устанавливать все факты. В том числе скорость других участников ДТП", - добавил он.

Полиция Киевской области сообщила, что около 14 часов на автодороге "Киев-Одесса", вблизи с. Чабаны, в результате столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали четыре человека.

Дословно полиция: "Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры "Тойота" получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины".

Позже сам Кулеба подтвердил в Facebook, что находится в больнице вместе с сыновьями.

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