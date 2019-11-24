Уполномоченный по правам ребенка в реанимации – СМИ
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Воскресенье, 24 ноября 2019, 17:07
Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию и находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Источник: DT.UA со ссылкой на информированный источник
Детали: По данным издания, с Кулебой были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей.
Другие подробности происшествия неизвестны.
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