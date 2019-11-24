Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Источник: DT.UA со ссылкой на информированный источник

Детали: По данным издания, с Кулебой были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей.

Другие подробности происшествия неизвестны.