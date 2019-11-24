У неділю на Донбасі зафіксовано три обстріли, без втрат

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Неділя, 24 листопада 2019, 19:14

З початку доби неділі збройні формування РФ на Донбасі 3 рази порушили режим припинення вогню. Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Джерело: пресцентр Об'єднаних сил

Деталі: Всі 3 обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зокрема, біля Водяного, що на Приазов'ї, бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм; поблизу Тарамчука – з великокаліберних кулеметів; неподалік Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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